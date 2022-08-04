«Кентавр, вакцинация и маски»: томские медики ждут новых ограничений из-за заболеваемости COVID-19

Заболеваемости штаммом «Кентавр» в регионе пока что не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске растет заболеваемость COVID-19, поэтому эксперты не исключают введения в регионе новых ковидных ограничений. Замначальника областного департамента здравоохранения Наталья Метелева во время прямого эфира, посвященного новому штамму коронавирусной инфекции, рассказала, вернутся ли маски и стоит ли делать ревакцинацию томичам.

МОГУТ ЛИ ВЕРНУТЬ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

По словам специалиста, в Томской области рост заболеваемости COVID-19 в сравнении с центральной частью России пока незначительный. Напомним, что за вчерашние сутки в регионе было зафиксировано 57 случаев заражения вирусом. Однако, как считает замначальника облздрава, рост заболеваемости связан с тем, что некоторые томичи перестали соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

«Люди перестали носить маски, перестали мыть, обрабатывать руки и держать дистанцию», - уточнила Наталья Метелева.

Помимо этого, отмечается, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией также связан с тем, что томичи постепенно возвращаются с отпусков из разных стран.

По словам специалистов, уровень коллективного иммунитета в регионе не более 12%, что является очень низким уровнем, который не позволяет не вводить новых ограничительных мероприятий. Замначальника облздрава добавила, что на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости в центральной полосе, поэтому в Томской области всплеск будет примерно через 2,5-3 недели.

«Я думаю, что через три недели, у нас будут новые ограничительные мероприятия», - уточнила Метелева.

КАК ОТЛЕЧИТЬ «КЕНТАВР» ОТ «ОМИКРОН»?

Ранее сообщалось, что «Кентавр» - это новый подвид омикрон-штамма коронавируса, он быстро распространился из Индии. Недавно первые случаи «Кентавра» были зафиксированы в Москве.

Эксперт рассказала, что отличительных черт у нового штамма коронавируса нет. Из симптомов специалист выделила температуру, ломоту, боль в животе, слабость. При этом потери обоняния нет. От обычного ОРЗ «Кентавр» отличается тем, что он быстрее распространяется. Она также добавила, что вакцины, которые на данный момент зарегистрированы в России, способны защитить от нового штамма коронавируса.

Отмечается, что заболеваемости штаммом «Кентавр» в регионе еще не зарегистрировано.

СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ И КАКИЕ ВАКЦИНЫ ЕСТЬ В ТОМСКЕ?

Несмотря на то что в Томской области рост заболеваемости еще не является сильным, врачи рекомендуют поставить прививку от COVID-19 или ревакцинироваться, если ранее человек уже был привит. В первую очередь медики советуют привиться людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 60 лет.

По словам Натальи Метелевой, на данный момент в Томской области находится две вакцины "Спутник V" и "Спутник М". Как уверяет специалист, препарат в регионе находится в достаточном количестве.

«Примерно 114 тысяч вакцин. Мы готовы к тому, что люди на сегодняшний день захотят прививку, и мы будем готовы ее поставить», - добавила замначальника облздрава.

Эксперт также отметила, что на сегодняшний день в Томске отсутствуют вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и Спутник "Лайт".

ГДЕ СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВАКЦИНУ?

На данный момент в Томске действуют мобильные пункты, которые работают по определенному графику.

«Поставить прививку можно во всех медицинских учреждениях региона, вакцина имеется в достаточном количестве», - отмечают специалисты.

Добавим, что в Томске продолжает свою работу мобильный пункт в ТЦ «Лето», а также пункт вакцинации в МСЧ №2.