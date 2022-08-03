"Они из преступной группировки": напавшие на бывшую томичку девушки в Лас-Вегасе оказались несовершеннолетними

Две недели назад 17-летнюю преступницу осудили на 9 месяцев.

Бывшая жительница Томской области Виктория Партридж, на которую несколько месяцев назад напали в Лас-Вегасе, рассказала журналисту "КП-Томск", что нападавшие оказались несовершеннолетними. Также выяснилось, что девушки относятся к преступной группировке.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как водитель такси из Томской области Виктория Партридж, которая переехала в Лас-Вегас, оказалась жертвой своих пассажирок. Семь девушек жестоко избили и ограбили бывшую томичку.

"Все девушки оказались несовершеннолетними. Одной из них было 17 лет, а другим по 15", - уточнила Виктория.

Таксистка рассказала, что две недели назад 17-летнюю преступницу осудили на 9 месяцев. Девушка отправится в колонию для несовершеннолетних, остальным участникам инцидента зачитают приговор 10 августа. Также женщина выяснила, что все семеро нападавших оказались участниками преступной группировки, в ту ночь Виктория была не единственной жертвой.

"Они снимали свои преступления на видео и выставляли в закрытых криминальных группах в соцсетях. Мой следователь поручил проверить их соцсети и нашел там другие видео, где они тоже нападают и грабят людей", - сказала Виктория.

Позже выяснилось, что девушки специально снимали свои преступления и выставляли в закрытую группу. Это делалось для того, чтобы подняться на более высокий уровень в криминальных сообществах.

После инцидента Виктория больше не садилась за руль. Женщину продолжают мучать головные боли и страх того, что такое происшествие может повториться. Сейчас бывшая томичка не работает и продолжает приходить в себя.

"Машину мы починили и муж снова работает в такси, я пока что боюсь садиться за руль", - добавила женщина.

У Виктории и ее мужа не получилось собрать полную сумму, которая им требовалась на адвоката и ремонт автомобиля, но машину починить пришлось, так как основной доход семьи идет через работу в такси.

Женщина отметила, что другую работу она не сможет найти, так как в Лас-Вегасе в возрасте 55 лет сложно куда-либо устроиться. Бывшая томичка планирует восстановить здоровье и вновь сесть за руль автомобиля.