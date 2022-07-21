Миграция началась: сразу в двух районах Томской области заметили следы медведей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Главы Стрежевого и Александровского районов в своих телеграм-каналах сообщили о появлении медведей. В Стрежевом их следы заметили в районе дачных участков, а в Александровском - в районе полигона ТБО.

Журналист «КП-Томск» обратился к заместителю председателя комитета охоты Анатолию Истомину по поводу этого вопроса.

Как рассказал охотовед, следы зверя в Стрежевом были замечены в 10 километрах в сторону Нижневартовска и принадлежали годовалому медвежонку. Он также прокомментировал вылазки медведей тем, что сейчас у них проходит сезон миграции и им нужно обходить угодья. Истомин также подчеркнул, что разрешения на отстрел медведей в этих районах не выдавались.

Охотовед рассказал еще об одном медведе, которого несколько дней назад видели в Томском районе.

«Мы также в курсе, что был замечен медведь между Аникино и Синим утесом. Но вся эта зона, также, как и лес, который тянется в сторону Нижневартовска, относится к диким охотничьим угодьям. Медведи мигрируют вдали от людей и их поселений, передвигаясь по своим тропам. Охота на них начнется с 1 августа», – сообщил Истомин.

Заместитель председателя комитета охоты также подметил, что не нужно бояться миграции и быть более внимательными на дорогах с лесными зонами, потому что в период миграции животные часто переходят дорогу, что может стать причиной ДТП.

Напомним, в Стрежевом в этом году уже неоднократно замечали медведей, а в середине июля местным жителям не рекомендовали ходить на кладбище из-за замеченных там следов косолапых. Также местные жители сообщали, что видели диких зверей в районе села Коларово, однако охотоведы следов медведей в этом районе не нашли. Ранее мы сообщали, что в Томской области звериные тропы будут обозначены специальными знаками.