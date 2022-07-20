В Томской области звериные тропы будут обозначены специальными знаками. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Томской области начали появляться знаки, предупреждающие о пересечении дороги и маршрута миграции тех или иных диких животных. Это делается для того, чтобы автомобили ехали по безлюдным дорогам с большей аккуратностью и не причинили вреда ни себе, ни диким животным, сообщается на сайте областной администрации.

Томская областная комиссия по безопасности дорожного движения, которая была собрана 20 июля, рассчитала данные по ДТП в области за первое полугодие 2022 года. За шесть месяцев в Томской области зарегистрировано 187 дорожных аварий с пострадавшими. Большой процент аварий зафиксирован в результате столкновения с дикими животными, что заставило дорожных служащих запросить у департамента охотничьего и рыбного хозяйства данные о миграционных путях диких животных и проложенных животными тропах, чтобы установить соответствующие знаки.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов выступил с предложением рассмотреть наработки университетского научного сообщества по моделированию транспортных потоков в регионе. Предложение ректора ТГАСУ было одобрено комиссией.