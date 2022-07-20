Метеорит, втулки от туалетной бумаги и пакет из ЦУМа: томичи продают в интернете необычные товары

Фото: Авито.

В интернете на популярных сайтах объявлений жители Томска выставляют на продажу все: от носков и полезных мелочей до дорогой брендовой одежды и недвижимости.

Среди этого разнообразия можно встретить и необычные товары, такие как метеорит, бракованная монета, пустая бутылка из-под напитка. "КП-Томск" подготовила подборку объявлений, которые могут удивить.

Так, житель Томска продает метеорит. Автор указал, что привезли метеорит с одного из островов Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане, входит в состав Архангельской области, - прим. автора). Подтип - мезосидерит. По данным из открытых источников, мезосидериты - редкий тип железокаменных метеоритов, в его составе 45% никелистого железа, 30% гиперстена, 16,4% анортита и небольшое количество некоторых других минералов. Просит автор за метеорит 1 рубль, однако это стоимость всего метеорита или 1 грамма, не уточняется.

Фото: Авито.

Еще один томич выставил на продажу за 11 млн рублей монету номиналом 10 рублей. Как пояснил автор объявления, уникальность его монеты заключается в заводском браке. По фотографиям видно, что монета повреждена и на ней много мелких выбоин. У этого же томича на продажу выставлены купюра номиналом 500 рублей с красивым номером, за которую мужчина просит 33 тысячи рублей, а также бракованная двухрублевая монета за 1 млн рублей.

Фото: Авито.

Продают жители Томска и коробку с бутылкой из-под коньяка за 18 тысяч рублей.

"Коробка и бутылка из-под коньяка Martell XO в идеальном состоянии, 2005 год", - говорится в описании к объявлению.

Автор отмечает, что его товар подойдет в качестве подарка.

Можно увидеть на просторах интернета объявление о продаже окаменелостей за 1500 рублей, а также окаменелого дерева за 40 тысяч рублей.

Фото: Авито.

Находчивые томичи выставляют на продажу и пакеты после дорогих покупок в брендовых бутиках. Так, за 500 рублей предлагаются к покупке пакеты из ЦУМа, пакеты от Chanel и Dior оценили дешевле - по 300 рублей за штуку.

Тем, кто занимается рукоделием, предлагают купить втулки от туалетной бумаги. Автор уточняет, что втулки разного диаметра и из картона разной степени жесткости. За несколько десятков втулок продавец просит 150 рублей.

Фото: Авито.

Ранее сообщалось, что в Томске выставили на продажу пятилистный клевер за 529 тысяч рублей.