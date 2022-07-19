В Томске выставили на продажу пятилистный клевер за 529 тысяч рублей

Фото: "Авито".
Находчивый житель Томска выставил на продажу четырехлистный и пятилистный клевер. Стоимость редких, по словам автора, растений составляет 570 и 529 тысяч рублей.
Автор объявления рассказывает, что пятилистный клевер - редкое растение, способное приманить удачу. Однако для достижения желаемого с растением нужно уметь правильно обращаться, при этом как именно нужно обращаться с пятилистником, автор не сообщает.
Четырехлистный клевер автор объявления оценил в 570 тысяч рублей. Растение способно оберегать своего владельца от сглаза и порчи, уточняет томич.
"Клевер бережно засушен мастерицей, соцветие может быть отправлено по России", - добавляет автор.
Уточняется, что возможен торг.
Ранее сообщалось, что использованный стакан из McDonald’s выставили на продажу в Томске за 1200 рублей.