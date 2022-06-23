«Ни пройти ни проехать»: томичи пожаловались на затрудненный проход к улице Лебедева

С 20 июня по 20 июля ограниченно движение транспорта на участке ул. Лебедева от пр. Комсомольский до ул. С. Разина. Фото: Ксения Высотина

Жители Томска стали массово жаловаться на недоступность к проезду ул. Лебедева, где сейчас идет ремонт. Томичи обращаются к администрации через соцсети, а также в редакцию «КП-Томск».

Напомним, что с 20 июня по 20 июля ограниченно движение транспорта на участке ул. Лебедева от пр. Комсомольский до ул. С. Разина. Сейчас там идет ремонт трамвайных путей.

На данный момент вдоль ул. Лебедева автомобилисты вынуждены ездить только по одной полосе дороги, так как на другой идет ремонт, а также стоит рабочая техника. Помимо этого, выезд на пр. Комсомольский со стороны улицы Лебедева и ул. С. Разина теперь ограничен. Чтобы попасть на главную улицу, томичам необходимо выезжать по ул. Чкалова или Шевченко.

Житель дома на ул. Лебедева, 38 рассказал журналистам «КП-Томск», что теперь он опасается аварийных ситуаций, которые могут произойти на проезде к его двору.

Фото: Ксения Высотина

-Здесь и до этого дорога была не лучшим способом проложена, а теперь еще все разворотили и техники на выезде из двора понаставили, - рассказал томич.

Мужчина также отметил, что из-за большого количества рабочих КАМАЗов ему тяжело заехать и выехать из двора.

Помимо автомобилистов, возмущены и пешеходы. Например, жительница улицы Алтайская, 97 пожаловалась на то, что не может дойти до своего дома привычным путем, женщине приходится обходить спецтехнику и большие ямы через пр. Комсомольский, чтобы выйти на свою улицу.

- Там такие огромные ямы и все загорожено техникой, что просто пройти невозможно, приходится обходить по Комсомольскому, чтобы попасть домой, - поделилась с журналистом томичка.

Фото: Ксения Высотина

Горожане также обсуждали ремонтные работы на ул. Лебедева в социальных сетях.

«Хочется получить документацию по этому участку, потому как совершенно неясно как здесь организовано (и организовано ли вообще) движение. Два автомобиля здесь еле влезают, для одного слишком много места, тротуар 0.2 метра шириной. Что тут происходит вообще?», - задает вопрос житель города.

Кто-то из горожан жалуется на то, что в час пик из-за реверсивного движения по Лебедева многие не могут проехать и образуются заторы.

«В часы пик Лебедева стоит, хоть и не приспособлена для этого: ни шириной полотна, ни его состоянием», - пишет томичка.

Также добавим, что на Лебедева может появиться одностороннее автомобильное движение. Об этом журналисту «КП-Томск» рассказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович. Также на улице пройдет ремонт трамвайных путей.

– В настоящее время рабочая группа рассматривает возможные варианты организации дорожного движения по улице Лебедева. В том числе, с возможностью введения одностороннего движения для транспортных средств на некоторых участках, – сказал Глебович.

О каких именно участках улицы Лебедева идет речь, в департаменте не уточнили. Николай Глебович добавил, что перечень конкретных мероприятий будет определен по результатам работы комиссии.

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