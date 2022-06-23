Ветрено и дождливо: стала известна погода в Томске на 25-26 июня

Днем прогнозируется до +29 градусов. Фото: Андрей Матвеев

В Томской области и в городе 25 и 26 июня пройдут кратковременные дожди и грозы. Также прогнозируются сильные порывы ветра, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Томской области 25 июня синоптик прогнозирует порывы ветра до 18 м/с. Ночная температура ожидается от +11 до +18, а дневная - от +22 до +29 градусов. В субботу также пройдут кратковременные дожди и грозы.

26 июня ночью в регионе похолодает, температура спадет до +17. Днем прогнозируется до +29 градусов. В некоторый районах пройдут дожди.

В Томске в субботу будет слегка ветреная погода. Ночная температура ожидается от +13 до +18, а днем - до +29 градусов.

На следующий день, в воскресенье, синоптик прогнозирует кратковременные дожди и температуру воздуха от +26 до +29 градусов.

Ранее «КП-Томск» писала, что стала известна погода в Томске на последнюю декаду июня.