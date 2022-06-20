К концу месяца похолодает: стала известна погода в Томске на последнюю декаду июня

В области и в городе в конце месяца ожидаются кратковременные дожди и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в конце июня температура будет колебаться от +27 до +21 градуса. Почти каждый день будут проходить кратковременные дожди, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Синоптик рассказала, что в первые пять дней декады ночью в Томской области ожидается +11...+13, а днем - +22...+27 градусов. А вот в последующие пять дней ночная температура в регионе упадет до +8...+13, дневная - +16...+21 градус.

В Томске в конце месяца также начнет падать температура. В первые пять дней декады ночная температура ожидается +14...+16, а дневная - +25...+27 градусов. Следующие пять дней ночью будет +11...+13, днем - +19...26 градусов.

В области и в городе в конце месяца ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ранее "КП-Томск" писала, что в Томске 20 июня синоптики прогнозируют до +25 градусов.