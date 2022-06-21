В Томске после ребрендинга открылся ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка»

Многие по-прежнему приходят заказать свои ранее любимые блюда. Фото: Ксения Высотина

В Томске в минувшую субботу, 18 июня, на ул. Красноармейская, 123а, открылся ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка». Бывший McDonald's встретил горожан с обновленным меню.

Напомним, что 9 июня ресторан закрывался на ребрендинг.

Фото: Ксения Высотина

Томичи рассказали журналисту «КП-Томск», что не заметили сильной разницы в обновлении меню. Многие по-прежнему приходят заказать свои ранее любимые блюда.

- Для меня вообще ничего не поменялось, единственное, что большой буквы «М» нигде больше нет, - рассказала девушка, которая пришла на обед во «Вкусно – и точка».

Фото: Ксения Высотина

После ребрендинга заведение лишилось всех старых логотипов и больших зонтиков на уличном фуд-корте.

Фото: Ксения Высотина

От старых вывесок остались только следы. Новый логотип по-прежнему не появился на самом здании.

Фото: Ксения Высотина

А внутри самого заведения сотрудники ресторана продолжают оформлять зал.

Отметим, что в понедельник, 20 июня, бывший McDonald's также открылся под новым названием в ТЦ «Изумрудный город».

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