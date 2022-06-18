Более 80 домов останутся без света в Томске 20 июня

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: Архив "КП"

В Томске в понедельник, 20 июня, на время проведения плановых ремонтов оборудования обесточат более 80 домов. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 свет отключат в домах:

Московский тракт 40-46,44-а,63-79,95-97,97-а,103,109/2 стр.1;

пер. Озерный 2,8,10-14,14/1,16-22,16-а;

ул. Иванова Аркадия 20,37-а,39-а,41-45;

ул. Ново-Кузнечный 2-й Ряд 20-26,21-23,27-37,28-а.

А с 09:00 до 16:30 электричества не будет по адресам:

ул. Вершинина 47,72;

ул. Нахимова 1/7;

пр-кт Мира 74;

ул. Мюнниха Ференца 5-15,5-б,5-в,7-Б,7-Д,7-а,7-б,7-г,15/1;

ул. Смирнова 38/4,38/6,40,40/3,40/5;

ул. Красноармейская 78-82,86.