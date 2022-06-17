Дело Литвина: прокурор отказался допрашивать 30 свидетелей по делу юриста «Томского пива»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Октябрьском районном суде продолжается суд над Вячеславом Литвиным, юристом ОАО «Томское пиво», который был задержан и помещен под стражу в один день с мэром Томска Иваном Кляйном.

За громким судебным процессом по делу И. Кляйна следит сегодня, без преувеличения, вся страна. В то время как скромный суд по делу заместителя генерального директора ОАО «Томское пиво» по правовым вопросам В. Литвина почему-то пока остается без внимания широкой общественности.

Две полоски земли

Прокуратура настаивает на том, что Литвин путем злоупотребления доверием заключил с Аминовым Р.Х. в пользу ОАО «Томское пиво» договор купли-продажи двух земельных участков по заниженной стоимости. В. Литвину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Давайте уточним: гордое название «земельные участки», которые, по версии Р. Аминова, он практически «даром» отдал ОАО «Томское пиво», не что иное, как блеф. На самом деле Ринат Харисович так называет узкие полоски земли под уже несуществующей теплотрассой и железнодорожными путями, проходящими по участку ОАО «Томское пиво». Интересно, нашелся бы на такое добро другой покупатель?

Заметим, что эти земельные полоски когда-то достались Аминову при покупке на торгах всего имущественного комплекса Томского радиотехнического завода. А это были четыре пустых земельных участка и три участка с сооружениями: котельной, тепломагистралями, водопроводом и заводским корпусом № 1 площадью 48,9 тысячи кв. метров. Покупка обошлась всего в 30 миллионов рублей при начальной стоимости 195 миллионов.

Путем несложных арифметических действий можно определить, что купил Ринат Аминов землю по 116 рублей за сотку, и это, по его мнению, была справедливая цена. Продавать узкие полоски земли он решил более чем за 300 тысяч рублей каждый. За эту цену участки у него купили. И он согласился с назначенной им ценой, подписал договор, передал землю. А потом пошел в суд.

Все странно в деле Литвина. По версии следствия, именно желание быть полезным своему работодателю привело юриста ОАО «Томское пиво» к совершенному «деянию» - покупке предприятием двух земельных участков-«аппендиксов». Это теперь вменяется В. Литвину в вину, называясь «корыстным умыслом». Получается любой участник гражданско-правовой сделки спустя какое-то время может объявить, что уплаченная ему цена является несправедливой и подать в суд?

А мог бы свидетелем стать...

А, может быть, Вячеславу Литвину готовилась судьба свидетеля по делу И. Кляйна? Такого же, какими стали Подгорная, Вяткин, Суриков? Все они, как известно, получили легкие сроки за собственные преступления, согласившись оговорить мэра. Но с Литвиным этот фокус не прошел. Он отказался от оговора бывшего «шефа», да и самого факта наличия какой- либо своей вины Литвин не видит и не признает.

Вот что рассказал сайту «КП»-Томск» адвокат Олег Полозов:

- В настоящее время сторона обвинения закончила представлять доказательства, допросив только потерпевшего Р. Аминова, на чьих показаниях строится обвинение, и пятерых свидетелей – юристов Аминова: В. Сидоркина, М. Суберляка, А. Сафарметова, К. Ананьева, Д. Шенбергера. При этом отказавшись от допроса еще тридцати свидетелей, допрошенных на следствии. Напомню, что необходимость неоднократного продления срока следствия и срока содержания моего подзащитного Литвина под стражей обосновывалась сложностью дела и обязательностью допроса большого количества свидетелей. Почему же в суде прокуратура от всех этих свидетелей отказалась? Оценив объем представленных в суде стороной обвинения доказательств, защита считает, что дело могло быть расследовано максимум за один месяц.

А Вячеслав Литвин, заметим в скобках, просидел в СИЗО гораздо больше времени… Для чего и кому это было нужно?

Ринат Аминов (справа) с адвокатом. Фото: Дмитрий Кандинский.

Если друг оказался вдруг…

Сегодня в Октябрьском районном суде свои доказательства представляет сторона защиты. Адвокатами заявлены ходатайства об истребовании и приобщении ряда документов, касающихся деятельности Р. Аминова и его юристов, допрошено несколько свидетелей – работников ОАО «Томское пиво». Дали показания еще два свидетеля – одноклассники и общие друзья Аминова и Литвина, которые поведали об обстоятельствах разговора между ними по вопросу приобретения одного из земельных участков, они также дали и характеристики - как потерпевшему, так и подсудимому.

Интересную информацию озвучил свидетель Сергей Б. в недавнем судебном заседании. Он рассказал о том, что все пятеро допрошенных свидетелей обвинения фактически являются сотрудниками Р. Аминова: они выполняли его поручения, работали в одном офисе. Например, совместно планировали, распределяли роли и согласовывали показания в судебных процессах и в процедурах банкротства различных предприятий Томска, представляя разные стороны, организовывали фиктивное участие в торгах по продаже имущества должников… В общем, делали примерно то, что томичи называют с горечью: «ликвидация томских заводов». Эти показания также должны быть оценены судом при вынесении итогового решения по делу.

Жаркое лето-2022

Рассмотрение дел И. Кляйна и В. Литвина в июне 2022 года только набирает обороты. Нынешним летом Ринату Аминову, популярному в судах потерпевшему, несомненно, придется жарко, разрываясь между двумя горячими судебными процессами.

Интересно, поставленное на кон стоит того?

Елена Тверская