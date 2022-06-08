«Транспорт с севера нужно отправлять до Черной Речки»: томский активист рассказал, как уменьшить пробки у Коммунального моста

Фото: Андрей Матвеев

Ровно две недели прошло с того момента, как в Томске ограничили движение по Коммунальному мосту из-за капремонта сооружения, который продлится до конца 2023 года. Все это время томичи недовольны организованной схемой движения. Многие уверены – власти до конца не продумали этот момент, из-за чего жителям левобережья приходится стоять в многокилометровых пробках каждое утро.

Напомним, в настоящее время из четырех полос для проезда по мосту доступно лишь две. По одной для каждого направления. Потоки транспорта со стороны города и со стороны левого берега в часы пик регулируют светофоры.

Свои варианты об организации движения у моста на время его частичного перекрытия предложил активист, автор сообщества ВК и телеграм-канала «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин.

Журналисту «КП-Томск» активист сообщил, что по одному из вариантов, весь транспорт с севера, за исключением пассажирских автобусов, нужно отправлять до Черной Речки. Там можно сделать небольшое кольцо, оно будет сливать машины с севера и юга в один поток, который будет следовать на Коммунальный мост. Алексей Козявкин уверен, что пробки в этом случае уменьшатся, так как из схемы будет убран светофор.

- Сейчас перед мостом стоят светофоры, которые поочередно отсекают поток с юга и с севера. В теории, пропускная способность моста упала в 2 раза, а по факту, значительно выше. Ведь задержки возникают при каждом переключении фазы светофора, - говорит томич.

Источник: телеграм-канал «Умный транспорт Томска»

Еще активист предложил более радикальный метод. Согласно ему, в утренний час пик весь транспорт с севера в Томск, кроме автобусов, нужно отправлять на мост у Северска. Беспрепятственным в этом случае, остается движение к Коммунальному мосту машин со стороны Черной Речки.

- Да, это перепробег больше 20 километров, зато движение получится более ритмичным. Так мы сохраним свободным проезд со стороны Черной Речки, а также избежим появления длинных заторов со стороны Тимирязевского, - сказал редакции «КП-Томск» Алексей Козявкин.

Источник: телеграм-канал «Умный транспорт Томска»

Есть у активиста и самый простой вариант организации движения. Он заключается лишь в выделении специальной полосы для общественного транспорта.

- За несколько километров до моста можно обустроить временную выделенную полосу, чтобы ускорить проезд автобусов в город. Сильно это ситуацию не упростит, но хотя бы сократит время проезда для пассажиров общественного транспорта. Возможность для этого есть, если временно переразметить участок от выезда из Северного Парка. Весьма консервативный метод, но так не будут сильно ущемлены права автомобилистов, - уверен Алексей Козявкин.

Читайте также: В России владельцев собак могут начать штрафовать по ДНК-паспортам животных.