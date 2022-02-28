Мокрый снег и +2 градуса: стал известен прогноз погоды на начало марта в Томске

В начале марта средняя температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше нормы. Фото: Ксения Высотина

В Томске начало марта будет теплым, ветреным и снежным. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов, сообщила «КП-Томск» начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, в начале марта средняя температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше нормы, что составит -7...-13 градусов.

В Томской области ночью температура воздуха прогнозируется от -6...-11 градусов до -19...-24 градусов, днем ожидается от -1...-6 градусов до -7...-12 градусов, в середине декады потеплеет до 0...+2 градусов.

В Томске также ожидаются колебания температур в ночное время от -6...-8 градусов до -19...-21 градусов, в дневное - от -4...-6 градусов до -8...-10 градусов.

Оттепель до +2 градусов прогнозируется в Томске в середине декады, уточнила Светлана Рюхтина.

Почти во все дни декады ожидаются порывистый ветер, снег и мокрый снег.