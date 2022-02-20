Жительница Северска выложила видео из ковидария — после этого ей написал помощник депутата РФ

Журналист «КП-Томск» связалась с девушкой и узнала, какая реакция последовала после публикации видео. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Северска Светлана сняла видео жутких условий в местном ковидарии и выложила в соцсети. Журналист «КП-Томск» связалась с девушкой и узнала, какая реакция последовала после публикации видео.

Напомним, жительница Северска пожаловалась на плохие условия в коронавирусном госпитале. У женщины и ее восьмимесячной дочери недавно обнаружили пневмонию и коронавирус. Лечиться их отправили в северский ковидарий. Светлана не смогла сдержать слезы, когда увидела палату, в которой им с дочкой предстояло лежать.

По словам женщины, они пролежали с дочкой в инфекционной больнице неделю.

- Стены в палате обсыпаются, туалет и ванна ржавые, невозможно самой помыться и страшно мыть дочь. Окно не открывалось, зато дверь аварийного выхода с огромной щелью снизу, через которую сильно дует ветер, - описывает палату девушка.

По словам северчанки, из-за такой угнетающей обстановки первые дни она постоянно плакала. Уходить с дочкой домой Светлана не хотела, так как переживала за состояние здоровья ребенка. В какой-то момент она решила предать огласке в соцсетях всю ситуацию.

- Блог в Instagram я введу уже более пяти лет, всегда всем делюсь и все рассказываю своим подписчикам. Сначала сомневалась в необходимости публикации этого видео - боялась.

Но затем Светлана все-таки решилась на публикацию видео. В соцсетях ролик стали активно комментировать жители Северска, которые ранее тоже лежали в этой больнице и жаловались на плохие условия.

- На следующий день после публикации видео мне написал Дмитрий Мирошников - помощник депутата Государственной думы РФ. Он попросил меня официально написать заявление на имя депутата, приложив фото, что я и сделала, - рассказывает северчанка.

На следующий день к дочери Светланы для осмотра пришли главврач больницы и заведующая. Им дали консультации по лечению и рассказали о планах по ремонту больницы.

- Главврач мне сказал, что деньги выделены, ремонт будет сделан. Я же, в свою очередь, всегда задаю один и тот же вопрос: «Почему только сейчас? Если обещания идут с далеких 2009?». Он мне объяснил, что из-за пандемии ситуация нелегкая, и пациентов просто некуда класть, - пересказала разговор с врачом пациентка.

В пятницу, 18 февраля, Светлану и ее дочь выписали домой.

- Нас выписывают домой, я приезжаю и мне пишут о том, что деток перевозят в другое место долечиваться и начинают заниматься ремонтом инфекционной больницы, - подытоживает девушка.

Позже северчанка опубликовала в своем блоге информацию о том, что здание инфекционной больницы признали аварийным.