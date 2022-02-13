Масленица у православных в 2022 году: дата, календарь по дням, традиции

В 2022 году Масленичная неделя начнется 28 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом. Но праздничной считается вся неделя. Второе название Масленичной недели - Сырная семидица. Оно служит напоминанием о том, что в пищу уже нельзя употреблять мясо, но нужно кушать сыр, творог, масло и другие молочные продукты. В 2022 году Масленичная неделя начнется 28 февраля.

ДНИ МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ

Понедельник, 28 февраля. Встреча. В этот день создавали чучело из соломы и старой одежды, готовили развлечения, а также начинают печь блины. Причем первый блин кушать нельзя - его нужно отдать нуждающимся, чтобы они помянули умерших родственников.

Вторник, 1 марта. Заигрыши. Традиционно во второй день Масленичной недели проходили смотрины или же молодые люди искали себе вторую половинку. У старшего поколения было принято звать в гости друзей и родственников и накрывать богатый стол.

Среда, 2 марта. Лакомка. В этот день было принято ходить к теще на блины. Считалось, что угощая зятя блинами, теща налаживала хорошие отношения в семье.

Четверг, 3 марта. Разгуляй. В четвертый день Масленичной недели начиналась Широкая масленица. Жители оставляли все свои дела и шли на гуляния.

Пятница, 4 марта. Тещины вечерки. Теперь же наоборот - теща шла в гости к зятю. при этом еще брала с собой подруг, чтобы похвастаться тем, как повезло ее дочери.

Суббота, 5 марта. Золовкины посиделки. В этот день в гости традиционно приглашали золовок - сестер мужа, которые дарили подарки.

Воскресенье, 6 марта. Прощеное воскресенье. В последний день Масленицы все просили друг у друга прощения, а также прощали всех в ответ, чтобы очиститься перед начало поста. Вечером на площади сжигали чучело, а пепел для хорошего урожая рассеивали по полям.

ТРАДИЦИИ

Основные традиции Масленицы - это выпекание блинов и сжигание чучела.

Блины пекут в течение недели, как символ солнца. при этом первый блин кушать нельзя - его нужно отдать бедным, которые помянут усопших. Также считалось, что солнечных дней в новом году будет ровно столько, сколько хозяйка напечет блинов. К блинам можно подавать все, кроме мяса.

Чучело сжигали, чтобы символично проститься с зимой и всем плохим, что накопилось за год.