Анализ на антитела к COVID-19: сколько стоит и где можно сдать в Томске

Для получения QR-кода уровень антител к коронавирусу значения не имеет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Томской области с 21 февраля смогут получить QR-код на основании результатов теста на антитела. Для этого достаточно сдать кровь на антитела к коронавируса и загрузить результат на "Госуслуги". При этом отмечается, что уровень антител к коронавирусу значения не имеет, а важен лишь сам факт их наличия. «КП-Томск» подготовила список лабораторий, в которых можно сдать анализ на антитела к коронавирусу.

ИНВИТРО

Цена: 490-2260 рублей (+150 рублей за забор крови)

В «Инвитро» тест на антитела G (они говорят о способности организма распознавать вирус при повторной с ним встрече) стоит от 860 рублей. В лаборатории представлено несколько видов анализа, в зависимости от конечной цели пациента.

Комплексное исследование (антитела G и М), позволяющее выяснить, был ли ковид в прошлом, в том числе бессимптомный, и болеете ли человек сейчас, стоит 2090 рублей.

Результат: от одного до четырех рабочих дней (в зависимости от выбранного анализа).

СИТИЛАБ

Цена: 400-1400 рублей (+130 рублей за забор крови)

В этой лаборатории также представлен ряд анализов на антитела к коронавирусу: количественное исследование, полуколичественное, качественное и другие.

Результат: от одного до трех календарных дней

ГЕМОТЕСТ

Цена: 750-1590 (+140 рублей за забор крови)

На сайте лаборатории говорится, что антитела IgG появляются в крови ближе к концу второй недели болезни, и надолго сохраняются после выздоровления. Считается, что они имеют решающее значение для формирования иммунной памяти и могут предотвратить повторное заражение.

Результат: от одного до пяти дней

ХЕЛИКС

Цена: 630-1790 рублей (+130 рублей за забор крови)

В сайте лаборатории представлен перечень анализов на антитела к коронавирусу: количественное исследование, качественное и другие.

Результат: от суток до трех

ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Цена: 600-800 рублей

Как сообщается на сайте лаборатории, томичам предлагают сдать кровь на определение антител IgG и М, качественно и количественно.

МУЛЬТКЛИНИК

Цена: 1040-1200 рублей

В лаборатории томичам предлагаю сдать кровь на антитела IgG и М, качественно и количественно.

Результат: при сдаче с понедельника по четверг - готовность на следующий день после 15:00, при сдаче в пятницу, субботу, воскресенье - готовность в понедельник после 15:00.