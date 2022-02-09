Как получить QR-код с помощью теста на антитела к COVID-19 в Томске

Все результаты тестов должны отображаться на Едином портале госуслуг. Фото: Густаво Зырянов

С 21 февраля жители Томской области, переболевшие коронавирусом, у которых был положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, смогут получить QR-код на один год. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Результаты тестов в обязательном порядке должны быть загружены на "Гослуслуги". Сертификат, выданный по факту положительного теста на антитела к COVID-19, будет сроком действия на шесть месяцев. При этом отмечается, что уровень антител к коронавирусу значения не имеет, а важен лишь сам факт их наличия.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве и Минздраве до конца января планируют подготовить все необходимые документы для выдачи QR-кодов по наличию антител. Получить их смогут россияне, в том числе и жители Томской области, переболевшие коронавирусом без обращения за медпомощью.

Уже с 21 февраля томичи смогут получить QR-код на основании результатов теста на антитела, об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава.

В QR-коде будет содержаться информация о вакцинации против коронавируса, факта перенесенного заболевания, либо о наличии на "Госуслугах" информации о положительном результате теста на антитела.