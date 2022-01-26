Bentley, Cadillac 1953 года и Mercedes-Benz: топ-5 самых дорогих автомобилей в Томске

«КП-Томск» делала подборку элитных автомобилей, за которые томские автолюбители просят больше 10 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на автомобили за 2021 год выросли в среднем на 23%, однако тех, кто привык платить за комфорт, это, вероятно, не остановит. «КП-Томск» делала подборку элитных автомобилей, за которые томские автолюбители просят больше 10 млн рублей.

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Land Rover Range Rover, 2019 года за 9.788.000 рублей

Фото: tomsk.drom.ru

Как пишет автор объявления, за рулем этого автомобиля сидел только один водитель. В характеристике автомобиля указана мощность 339 лошадиных сил, тип кузова «джип», пробег 65 тысяч. Также отмечается, что машина леворульная. На сайте указано, что по данному автомобилю информация в базе ГИБДД отсутствует. Дром.ру отмечает, что указанная цена для данного автомобиля является нормальной.

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Cadillac Fleetwood, 1953 года за 10.000.000 рублей

Фото: tomsk.drom.ru

Необычный автомобиль 1953 года выпуска на сайте продаж замечен уже давно. Коллекционер, который ранее приобрел этот автомобиль, рассказал, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии, также сохранен оригинальный двигатель 331 cid с 4-х камерным карбюратором "Carter WCFB". Все декоративные хромированные элементы автомобиля находятся в отличном состоянии. Кузов машины окрашен в корректный для 1953 года черный цвет, а салон полностью отреставрирован. Отмечается, что на машине установлена резина с белыми боковинами, соответствующая по размеру аутентичной 8.20*15. В характеристике также указано, что мощность автомобиля 210 лошадиных сил.

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Lexus LC500, 2018 года за 10.500.000 рублей

Фото: tomsk.drom.ru

Желтый Lexus появился в продаже совсем недавно. Автор объявления указал, что автомобиль уникальный и продается по программе сертификации Lexus Select.

«Программа продажи сертифицированных автомобилей с пробегом Lexus Select позволяет Вам стать обладателем Lexus, в котором Вы будете уверены так же, как если бы приобрели новый автомобиль», - сказано в описании.

В характеристике к автомобилю говорится, что у него более 470 лошадиных сил. Помимо этого, красной пометкой на объявлении указано, что есть ограничения, которые наложены судебными приставами.

«Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия», - сказано на сайте.

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Mercedes-Benz GLS-Class, 2021 года за 10.930.000 рублей

Фото: tomsk.drom.ru

Автор объявления указал, что автомобиль новый и без пробега и продается он по специальной цене. Помимо продажи отмечается, что возможна программа «trade-in» (услуга по приему старого автомобиля в счёт покупки нового, позволяющая значительно снизить цену на товар). В характеристике сказано, что автомобиль является 2 поколением Mercedes-Benz GLS-Class, мощность более 300 лошадиных сил, салон кожаный.

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Bentley Bentayga, 2019 года за 18.000.000 рублей

Фото: tomsk.drom.ru

Возглавил топ самых дорогих автомобилей в Томске Bentley Bentayga 2019 года выпуска за 18 млн рублей. В объявлении указано, что цвет автомобиля бежевый, но на фотографиях предоставлена модель в черном цвете. Машина мощностью более 600 лошадиных сил и имеет почти 10 км пробега. Также отмечается, что машина не числится в розыске и не имеет ограничений.

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