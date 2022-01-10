Камин, трехметровые потолки и мебель ручной росписи: в Томске составили топ-5 элитных квартир

«Комсомолка» составила топ-5 самых дорогих квартир в Томске и выяснила, за что просят такие огромные деньги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие жители мечтают жить в центре Томска: многолюдные шумные улицы, красивая набережная, шаговая доступность магазинов и ресторанов. Однако жилье в центре позволить себе может не каждый. «Комсомолка» составила топ-5 самых дорогих квартир в Томске и выяснила, за что просят такие огромные деньги.

5 место. 25 млн рублей - трехкомнатная квартира площадью 134,3 квадратных метра по улице Вершинина, 11.

Фото: Авито

Как пишет автор объявления, в квартире с потолками 3,1 метр есть два сан узла и 3 застекленные лоджии. Отмечает продавец и качественные входные и межкомнатные двери, сантехнику и бытовую технику. Дом расположен рядом с Буфф Садом, Игуменским парком, Городским садом. В шаговой доступности престижные школы: Гимназия №6 и все главные университеты Томска. Продавец добавил, что жилье в отличном состоянии и не требует дополнительных вложений. Кроме этого, в подарок будущему покупателю достанется теплое парковочное место.

4 место. 30 млн рублей - двухкомнатная квартира площадью 108.1 квадратных метров по улице Вершинина, 22.

Фото: kvartiri-domiki.ru

Эта квартира находится в 2012 года постройки на третьем этаже. Продавец указывает, что квартира без ремонта. В ней две лоджии по 5 кв. м. каждая, также удобная современная планировка – гостиная 34 кв. м., спальня 21 кв. м., кухня 21 кв. м. и два санузла. Помимо этого, у дома огороженная территория и также имеется подземный паркинг. Видеонаблюдение и красивый вид из окна – написано в описании к недвижимости.

3 место. 30 млн рублей - четырехкомнатная квартира площадью 176.7 квадратных метров по улице Белинского, 42.

Фото: kvartiri-domiki.ru

Автор объявления акцентирует внимание на том, что вся мебель и предметы интерьера изготовлены под заказ. Квартира укомплектована элитной мебелью итальянской фабрики, а в столовой стоит мебель ручной росписи, с мраморными столешницами, также там установлена современная бытовая техника. Помимо этого, в квартире трехметровые потолки, которые декорированы лепниной. Указывается, что жилье можно взять в ипотеку.

2 место. 43 млн рублей - пятикомнатная квартира площадью 299,6 квадратных метра по улице Артема, 7.

Фото: kvartiri-domiki.ru

По периметру всей квартиры расположены лоджии, кроме этого, в ней есть просторная гостиная, спальня, детская комната, кабинет и кухня-столовая. В квартире удобно продуманы гардеробные, ванные комнаты, высота потолков составляет 3, 2 м. Территория вокруг дома огорожена и также имеется консьерж. Отмечается, что в цоколе гаражный бокс 125.9 кв. м. (он продается отдельно). Сам дом 2018 года постройки и расположен в центре города. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, остановки общественного транспорта.

1 место. 76 млн рублей - четырехкомнатная квартира площадью 285 квадратных по улице Гоголя, 30/1.

Фото: Авито

На сайте указано, что двухуровневая квартира располагается на 3 и 4 этажах шестиэтажного дома. Жилье обставлено элитной мебелью, также там находится камин, тёплые полы, сигнализация, кондиционеры. Отмечается, что на первом этаже расположены просторный коридор, зал, кухня - гостиная, постирочная комната, туалет. На втором этаже гардеробная, тренажёрный зал, коридор, большая спальня, дизайнерская ванная комната и туалет, сауна. Квартира оборудована видеонаблюдением и сигнализацией. Добавляется, что двор возле дома закрыт и на въезде стоит автоматический шлагбаум.

Корреспондент «КП-Томск» пообщалась с агентами по недвижимости и узнала, как обстоят дела с продажей дорогого жилья в Томске.

Агент одной из томских фирм по недвижимости рассказал, что больше всего дорогих квартир продается в центре, а именно в районе Буфф-сада, Городского сада, проспект Фрунзе, ул. Белинского.

«Судя по анализу рынка, самые дорогие квартиры в Томске сейчас продаются по адресам: ул. Артема, 7, и Карташова, 29а», - рассказал агент.

Также элитные таунхаусов расположены и на Московском тракте.

Основные покупатели недвижимости стоимостью 20 миллионов рублей и выше — это крупные бизнесмены, которые приехали в Томск по работе.

«Элитное жилье пользуется спросом, конечно, меньше, чем обычные гостинки, но покупатели в Томске есть», - прокомментировали в агентстве недвижимости, отметив, что спрос на элитное жилье не снизится и в 2022 году.