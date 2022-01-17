«Без света, воды и туалета»: какую квартиру можно купить в Томске за 500 тысяч рублей – показываем варианты

Журналисты «КП-Томск» составили топ-5 самых дешевых квартир в городе и выяснили, что можно купить в Томске в пределах 500 - 600 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стать владельцем квадратных метров в Томске можно даже при скромном бюджете. Но зачастую дешевое жилье требует немалых финансовых вложений. Журналисты «КП-Томск» составили топ-5 самых дешевых квартир в городе и выяснили, что можно купить в Томске в пределах 500 - 600 тысяч рублей.

5-Е МЕСТО

Фото: tomsk.etagi.com

650 тысяч рублей – комната площадью 10 квадратных метров по улице 79-й Гвардейской Дивизии, 1

За эти деньги томичам предлагается к покупке доля в квартире, то есть комната. Сама квартира уютная и достаточно светлая, в доме есть лифт. Автор отмечает развитую инфраструктуру, близость супермаркетов, круглосуточных магазинов, аптек, банков, школ, детских садов и автобусных остановок. В комнате никто не проживает, она полностью готова к заселению. На фотографиях самой комнаты можно заметить, что она требует косметического ремонта. Полы в ней деревянные, затертые и без какого-либо покрытия. Потолок отделан штукатуркой и требует реконструкции. Из мебели в комнате стоят кровать, диван и письменный стол.

4-Е МЕСТО

Фото: tomsk.etagi.com

600 тысяч рублей – долевая комната площадью 13 квадратных метров по улице Пролетарская, 38а

Еще одна комната в квартире продается в Ленинском районе Томска. Сама квартира 5-комнатная, в ней есть один душ, туалет и кухня. Продавец отметил, что дом расположен далеко от проезжей части, но при этом от проспекта Ленина идти пять минут пешком, благодаря чему рядом вся развитая инфраструктура. В пешей доступности есть автобусные и трамвайные остановки, а также крупные торговые центры. По фотографиям видно, что комната очень тесная. На полу паркет, а на стенах свежие обои. В ней стоят диван, письменный стол и маленький холодильник.

3-Е МЕСТО

Фото: tomsk.etagi.com

550 тысяч рублей - однокомнатная квартира площадью 15,1 квадратных метра по улице Пионерский переулок, 16

Автор этого объявления акцентирует внимание на том, что однокомнатная квартира находится в районе с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью - рядом с площадью Батенькова. Сама квартира светлая, теплая и с высокими потолками. В ней сделан косметический ремонт и установлены новые пластиковые окна, под которыми, кстати, есть свое парковочное место. Добавляется, что двор тихий и уютный, оборудованный скамейками. На фото видно, что в комнате новый паркет, чистые покрашенные стены и большое пластиковое окно.

2-Е МЕСТО

Фото: tomsk.etagi.com

535 тысяч рублей – студия площадью 13 квадратных метров по улице Угрюмова, 1

Квартира-студия находится в Октябрьском районе на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Продавец уточняет, что жилье находится в дали от городской суеты, но при этом есть вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности имеются остановки общественного транспорта, школы, детские сады, магазины. На фотографиях, которые предоставил продавец, видно, что сама комната довольно просторная. Туалет и ванна требуют ремонта, так как даже обои в них уже пожелтевшие, а сам унитаз выглядит очень старым. В душевой местами отходит плитка и присутствует грязь.

1-Е МЕСТО

Фото: tomsk.etagi.com

500 тысяч рублей – однокомнатная площадью 14 квадратных метров по улице Средне-Кирпичная, 23

Автор объявления акцентирует внимание на том, что в квартире никто не жил 10 лет. В ней нет воды, отопления и туалета. Квартира признана аварийной, а сам дом нет. Также есть прилегающая территория, на которой при желании можно выращивать овощи и фрукты. Продавец отмечает, что возможен вариант перестройки этого жилья, так как в нем только голые стены. Добавляется, что к квартире нелегально прилагается помещение на первом этаже. По фотографиям сразу становится ясно, что квартира действительно аварийная. В комнате ободраны обои и виднеются дыры в стене. Также в ней находится деревянный пол без обшивки, а кругом грязь и мусор. Из мебели только старый деревянный письменный стол.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Корреспондент «КП-Томск» пообщалась с агентами по недвижимости и узнала, как обстоят дела с продажей дешевого жилья в Томске.

Агент одной из томских фирм по недвижимости рассказал, что зачастую в Томске за небольшую сумму продают не квартиры, а доли (комнаты в квартирах). Они разбросаны по всему городу, но большая их концентрация отмечается в Советском районе и на Черемошниках.

«Комнаты чаще всего покупают для дальнейшей сдачи в аренду», - рассказал агент.

Основные покупатели дешевых квартир – это томичи. Они делают в недорогих квартирах косметический ремонт и также сдают их в аренду.

«Дешевое жилье востребованного также, как и дорогое. Зачастую недорогие квартиры или комнаты берут под сдачу в аренду, но есть и те, кто остается в них жить», - прокомментировали в агентстве недвижимости.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о элитных квартирах в Томске, за которые просили более 20 млн рублей.