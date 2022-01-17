«Ножом в сердце»: стали известны подробности жестокого убийства собаки в Томске

Несчастного черного пса нашли возле здания на улице Мокрушина. Фото: предоставлено для использования в "КП-Томск"

В воскресенье, 16 января, Томск потрясло жестокое убийство собаки. Несчастного черного пса нашли возле здания на улице Мокрушина, предположительно, с ножевым ранением прямо в сердце. Полиция начала проверку и поиски живодеров.

Очевидцы рассказали "КП-Томск", как нашли зарезанное животное и почему уверены в том, что убийство совершили несколько человек.

«ТРУП БЫЛ ЕЩЕ ТЕПЛЫМ»

Зоозащитник Наталья рассказывает, что труп убитого паса нашла накануне ее знакомая, тоже волонтер: девушка живет недалеко от места происшествия и около 13 часов пошла выгуливать свою собаку.

- Увидела следы крови на тропинке, а затем в сугробе и саму собаку. Ее труп был еще теплым. Написали заявление в полицию, - рассказала Наталья.

- Увидела следы крови на тропинке, а затем в сугробе и саму собаку, - рассказала очевидец. Фото: предоставлено для использования в "КП-Томск"

По словам зоозащитников, правоохранители позже нашли и хозяина собаки - молодого человека около тридцати лет. По его словам, за полчаса до этого он "пристроил" собаку людям на черном внедорожнике, которые якобы подошли к нему возле магазина «Ярче» и попросили собаку отвезти в Юргу для охранных целей.

Однако волонтеры в эту версию не поверили, так как мужчина не смог назвать даже контакты тех людей, кому отдал собаку. Зоозащитники также нашли запись с видеорегистратора, на которой видно, как три человека ведут пса к месту, где нашли его труп. Причем собака идет впереди группы мужчин.

- Без хозяина собака бы никуда не пошла. Да и один человек не смог убить бы животное весом около 40 килограммов и потом выкинуть ее в сугроб. На кадрах видно, как пес идет впереди. Время на регистраторе - полпервого. А в час уже нашли труп собаки, он был еще теплым. Мы спросили у хозяина, почему он отдал собаку. Парень ответил, что, мол, пес был агрессивный. Дознаватель сказал нам, что мало шансов для возбуждения уголовного дела, так как не доказано, что с животным жестоко обращались, просто убили, - говорит Наталья.

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

В пресс-службе УМВД по Томской области сообщили, что проводят проверку по факту обнаружения трупа собаки.

- 16 января около 18 часов 20 минут в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение по факту обнаружения трупа собаки, в районе дома № 9 стр. 31 по улице Мокрушина, предположительно с ножевым ранением. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Если вы стали очевидцем данной ситуации, просим вас обратиться в ДЧ ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефону 02 (с сотового 102).

Корреспондент «КП-Томск» попытался связаться с бывшими хозяевами собаки, которые якобы отдали животное неизвестным людям, но те отказались общаться, заявив: «Не надо ничего писать».