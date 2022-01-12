Старый Новый год 2022: какого числа, суть праздника, гадания и традиции

Девушкам необходимо гадать только с чистыми распущенными волосами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Старый Новый год не является выходным днем или официальным праздником. Однако он очень популярен в народе. Старый Новый год отмечается в ночь на 14 января и связан с расхождением двух календарей: старого юлианского и нового григорианского. Даты старого Нового года расходятся ровно на две недели.

Гадания на старый Новый год

Старый Новый год приходится на Святки, которые длятся с Рождества и до Крещения. В этот день принято гадать.

Девушкам необходимо гадать только с чистыми распущенными волосами, также важно заранее четко сформулировать волнующие вопросы. Необходимо снять все аксессуары и надеть удобную и свободную одежду.

Популярно гадание на туфельке. Так, девушке, которой хочет побыстрее выйти замуж, нужно в полночь выйти из дома за порог и через плечо кинуть туфельку или любую другую обувь. Если упавшая обувь носком покажет в противоположную от дома сторону - скоро будет свадьба. Если носок упавшего ботинка покажет на дом - ближайший год свадьбы не будет.

Для того чтобы узнать будущее, можно прибегнуть к гаданию на чашках. Для ритуала необходимы кусочек сахара, монетка, немного хлеба, репчатый лук, немного соли и колечко. Нужно взять семь чашей, шесть любых вышеперечисленных предметов раскладывают по чашкам, а в седьмую наливают воду. Затем надо закрыть глаза и выбрать любую чашку. Если человек выбрал чашку с солью - значит, в скором времени придут неприятные известия. Луковица - к печальным новостям, сахар - к счастливому будущему, а чаша с хлебом - к богатой и сытной жизни. Монетка - к богатству, а кольцо - к скорому замужеству.

Для того чтобы узнать о том, что ждет в ближайшем будущем, можно погадать на ложке. Необходимо налить в ложку воду, заморозить ее и посмотреть будут ли в воде пузырьки. Если да - то это к долгой и счастливой жизни. Если во льду образовалась ямка, то значит впереди горе и беды.

Традиции старого Нового года

Старый Новый год традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января. В старину было принято устраивать Щедрый вечер. Важно было устроить пышное застолье и пригласить гостей. На столе обязательно должен стоять жареный поросенок и кутья с маслом и молоком. В современном мире поросенка можно заменить котлетами из свинины. При этом алкоголь старались не пить. Также на столе должен был стоять самый главный символ долгой и счастливой жизни - тарелка с маком.

Обязательно в Старый новый год в дом нужно быть пускать ряженых. Они колядовали и устраивали щедрование, а их взамен угощали сладостями и выпечкой.

В Щедрый вечер важно было нарядиться в новые вещи, а старые и особенно зашитые рекомендовалось убрать подальше. Нельзя также было давать в долг и считать мелочь.

До заката солнца 13 января важно было вымыть в доме полы и всю воду вылить с надеждой, что все плохое уйдет из дома, как грязная вода.

Перед празднованием желательно было сходить в баню и встречать Щедрый вечер чистыми.