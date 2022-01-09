Восстанавливать режим сна и не геройствовать: психолог из Томска — о том, как вернуться к работе после каникул

Новогодние каникулы подошли к концу, и теперь томичам предстоит вернуться к прежнему ритму жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние каникулы подошли к концу, и теперь томичам предстоит вернуться к прежнему ритму жизни. «Комсомолка» пообщалась с психологом из Томска Анной Болговой, которая рассказала, как настроиться на рабочий лад, и дала несколько практических советов.

Почему сложно вернуться к работе после длинных выходных?

Обычно люди очень ждут новогодние праздники и готовятся к ним заранее. У многих декабрь — это самый изматывающий месяц в году, после которого некоторые долго не могут прийти в себя и лишь к концу длинных выходных начинают «чувствовать себя людьми».

Кроме этого, меняется ритм жизни. Привычная смена циклов «работа - дом - выходные» ломается, и выстраивается новый темп жизни. Во время каникул люди хотят подольше посидеть за компьютером, посмотреть еще одну серию любимого сериала, или же просто поспать. Из-за этого нарушается привычный режим сна и бодрствования.

Помимо этого, люди вспоминают о том, как они устали в декабре, и поэтому вернуться на работу им психологически сложно.

Как правильно подготовиться к первому рабочему дню после новогодних каникул

У многих декабрь — это самый изматывающий месяц в году Фото: Александр ГЛУЗ

Подготовку к первому рабочему дню после новогодних каникул лучше начинать заранее. За день до выхода на работу можно вспомнить планы и задачи, которые были поставлены, записать в ежедневнике дела, которые необходимо сделать. Также рекомендуется вспомнить последние рабочие дни декабря.

За два-три дня специалист советует начинать восстанавливать режим сна. Для этого нужно просыпаться в 8-9 утра и ложиться спать не позднее 22 часов.

Если в наступившем году были задачи по повышению квалификации, то лучше рабочие будни начинать с них. Это одновременно освежит знания и не заставит чувствовать страх перед началом работы.

Как вести себя в первый рабочий день после долгих выходных?

В первый рабочий день после долгих выходных геройствовать не нужно. В этот день лучше всего обновить дела, разобрать бумаги. Если в первый день начать погружаться в работу с головой, то есть риск быстро устать и перегореть.

Подготовку к первому рабочему дню после новогодних каникул лучше начинать заранее Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«На самом деле, если регулярно выполнять эти простые советы, то можно быстро войти в рабочий ритм. Например, если пораньше ложиться спать и вставать, гулять в обеденный перерыв и проветривать помещение, то люди будут замечать, что они меньше устают», — заключила Анна.