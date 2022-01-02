Где покататься на коньках и лыжах в Томске: полный список ледовых катков и лыжных баз

Список ледовых катков и лыжных баз в Томске Фото: Андрей АБРАМОВ

Новогодние каникулы - отличный повод отравиться всей семьей покататься на лыжах или на коньках. «Комсомолка» собрала весь список лыжных баз и ледовых катков в Томске.

В Советском районе доступны 3 катка с возможностью взять коньки на прокат: пр. Академический 1/1, площадь Ново-Соборная и Городской сад.

В Ленинском районе ледовые катки с возможностью проката расположены по адресам: ул. Говорова, 36а, ул. Карла Маркса, 50, ул. Кутузова, 16, и ул. Интернационалистов, 12.

В Октябрьском районе можно покататься и взять на прокат коньки на Белом озере, ул. Транспортной, 4/1, а также ул. Герасименко, 1/15 (строение 1). Помимо этого, доступны катки по адресам: ул. Бела Куна, 20, ул. Высоцкого, 7, Иркутский тракт, 60.

Список ледовых катков и лыжных баз в Томске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском районе открыт прокат коньков на Мавлюкеевском озере, у МКЦ Томского политехнического университета. Также взять коньки на прокат можно на ул. Усова,13, ул. Елизаровых, 25/1 и ул. Нахимова, 30.

Кроме этого, катки с прокатами расположены по адресам: ул. Красноармейская, 122, ул. Федора Лыткина, 8/2, ул. Энергетиков, 6, ул. 19-й Гв. Дивизии, 20/1.

Катки без проката коньков открыты на пр. Буяновский, 3а, в поселке Просторный на ул. Ладожской, 8 и в деревне Лоскутово на Ленина, 1а.

Список ледовых катков и лыжных баз в Томске Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо катков, у томичей есть возможность покататься на лыжах.

В Советском районе лыжная база расположена по адресу ул. Королева, 13.

В Ленинской районе лыжная база открыта на ул. Кутузова, 16.

В октябрьской районе доступны две лыжные базы: ул. Высоцкого, 7, Иркутский тракт, 105.

В Кировском районе лыжная база работает по адресу: ул.19 Гв.Дивизии, 13.

Добавим, чтобы взять на прокат коньки или лыжи необходимо предъявить QR-код.