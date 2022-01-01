Куда сходить в Томске на длинных новогодних выходных

Жителей и гостей Томска приглашают на концерты, выставки, а также детские спектакли. Фото: Архив КП

Вот и наступил Новый, 2022 год. Впереди еще неделя выходных. И если 1 января все еще проводили за столом и перед телевизором, то 2 января такой отдых уже может надоесть. “Комсомолка” рассказывает, куда сходить и чем заняться в Томске в ближайшие дни.

Концерты

Концерт «2022 ноты, или с Новым годом!» состоится 3 января в 19:00 в органном зале Томской филармонии. Дмитрий Ушаков и другие музыканты будут играть Баха, Чайковского, Сен-Санса, Поппера и пьесу Бадмаева «2022 ноты».

А 4 января в филармонии состоится концерт клавирного дуэта «AD LIBITUM», который исполнит мелодии Штрауса и Таривердиева, «Щелкунчик», «Jingle bells» и другие известные композиции в современных аранжировках.

5 января в Доме ученых Академгородка пройдет концерт московского шансонье Михаила Загота «Огни большого города». Начало – в 16:00. А 6 января томская певица Наталья Нелюбова даст концерт «Таежные сказки про деньги» в Первом музее славянской мифологии в 18:00.

А 7 января в Доме ученых Академгородка зрителей ждет концерт сестер-пианисток Анны Сутягиной и Людмилы Матвеевой «Его величество Вальс». Начало – в 16:00.

Сказки для детей

4 января в 12:00 в органном зале филармонии маленьких зрителей ждут на сказку «Три поросенка и Новый год».

В зрелищном центре «Аэлита» во время каникул будет идти театрализованное представление «В гостях у Деда Мороза» в формате «сказки на подушках». Представление проходит ежденевно со 2 по 9 января, кроме 7 января. Начало – в 17:00.

Интерактивное шоу «Холодное сердце» 5 и 6 января ждет поклонников в Центре культуры ТГУ, где будут играть актеры московских театров. Начало – в 14:30 и 17:00.

2 - 7 января в БКЗ состоится премьера мюзикла «Новые приключения в Простоквашино» в исполнении артистов Томской филармонии. Они расскажут историю про то, как у Дяди Федора и его друзей под Новый год происходили различные загадочные события. Начало – в 13:00 и 16:00.

2, 3, 4, 6 и 7 января в камерном зале филармонии пройдет праздник «Новый год на Третьей планете», начинается он в 10:00 и 12:00. Это будет настоящий космический праздник, его участники будут добираться до загадочной Третьей планеты, знакомиться с инопланетянами, Хозяйкой Черных Дыр и роботом NEW-2022.

2, 3 и 4 января детей приглашают в ЦК ТГУ на новогоднюю сказку «Щелкунчик» в новом формате.

В «Облсовпрофе» со 2 по 8 января маленьких томичей ждет новогодняя танцевальная постановка от школы ЮДИ «Очень сказочные дела». Это сказка про дружбу, смекалку и находчивость. Зрителей ждет много танцев!

Со 2 по 7 января в театре «Версия» будет проходить новогодний спектакль для детей и их родителей по мотивам приключений домовенка Кузи «Кто верит в сказку…». Начало спектаклей ежедневно в 11:30.

3, 4 и 5 января всех ждет Томский планетарий на программы «Неожиданное Новогоднее путешествие» и «Новогоднее космическое путешествие робота Айрона и Снегурочки», однако нужно бронировать места заранее.

3 и 4 января в 11:00 в ДК «Авангард» будут показывать сказку Северского музыкального театра «Огниво».

А 4 и 6 января (начало в 15 часов) в музее начала наук «Точка гравитации» артист театра «2+ку» Кот и его Оля детям помогут пройти сквозь лабиринты законов физики и познать ее тайны. На программу ждут детей от 5 лет.

С 3 по 8 января будет проходить театральная елка в ТЮЗ «Волшебная ночь или когда оживают игрушки».

В театре живых кукол «2+ку» со 2 по 9 января можно будет увидеть как полюбившиеся спектакли, так и новогоднюю премьеру – «Почти счастье». Расписание спектаклей театра на выходные можно увидеть на сайте.

В Театре драмы для детей покажут две сказки: на большой сцене «Волшебную лампу Аладдина», на малой сцене - сказку «На самом краешке Земли». Это сказка о веселых и отважных пингвинятах, которые отправляются в увлекательное путешествие, чтобы отыскать сокровища.

Возле Дома искусств со 2 по 9 января каждый день будет проходить яркое представление «Большой вертеп»: на уличном представлении покажут рождественскую историю с хороводами, колядками, играми, катанием с горы и горячим чаем с конфетами.

Выставки

Выставка «Шоколандия» 1 - 9 января предлагает погрузиться чудесный и сладкий мир шоколада. Посетителей ждут шоколадные экспонаты, активности, фотозоны, игровая зона, мастер-классы, образовательный опыт и дегустация. Гости выставки узнают историю шоколада, их ждут развлечения и игры и возможность сделать своими руками шоколадный шедевр. Время работы - с 10:00 до 19:00, место проведения: ТЦ "Город", ул. Герцена, д. 61/1.

3, 8 и 9 января в 14 часов Музей истории Томска приглашает на экскурсию по новой выставке «Где живут игрушки?». Гостей познакомят с историями разнообразных советских детских игрушек, переданных на выставку их владельцами.

7 и 8 января в 12:00 и в 14:00 пройдет бесплатная экскурсия по четвертому корпусу ТПУ (Ленина, 30а). Гостям расскажут о потайных старинных корпусах, подземных ходах, замурованных помещениях.

Отметим, что мероприятия проходят с учетом противоэпидемических мер. При себе нужно иметь маски, QR-код, документы о вакцинации и т.п. Перед посещением лучше предварительно позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.