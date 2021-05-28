Ринат Аминов: «Я перестаю вам верить!»

История деловых отношений Аминова с градоначальником, как сам бизнесмен рассказал на допросе, началась благодаря посредничеству Вячеслава Литвина, заместителя генерального директора ОАО «Томское пиво» по правовым вопросам. Фото: Фото автора.

Ринат Харисович Аминов прибыл на допрос в Советский районный суд 27 мая. Появился прямо перед самым началом заседания, стремительно прошел со своим адвокатом мимо собравшихся людей у здания суда, чтобы потом 3 часа давать показания по делу временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна.

История деловых отношений Аминова с градоначальником, как сам бизнесмен рассказал на допросе, началась благодаря посредничеству Вячеслава Литвина, заместителя генерального директора ОАО «Томское пиво» по правовым вопросам. Р.Аминов, по версии следствия, продал ОАО «Томское пиво» два земельных участка по заниженной цене – в обмен на лояльность главы города. Надеялся на изменение промышленной зоны на территории бывшего Томского радиотехнического завода на зону общественно-жилую: в планах у него было строительство жилого комплекса на ул.Мокрушина. Камнем преткновения оказалась вставшая на пути 300-метровая санитарно-защитная зона ОАО «Томское пиво»…

Предлагаем читателям выдержки из многочасового допроса потерпевшего.

Переговорный процесс

«Мы зашли с Литвиным и Иваном Григорьевичем Кляйном в переговорную комнату в его кабинете. Иван Григорьевич налил чай. Литвин доложил Ивану Григорьевичу, что свои обязательства Аминов исполнил. (По продаже двух земельных участков предприятию ОАО «Томское пиво» по заниженной стоимости – ред.). Иван Григорьевич похлопал меня по плечу и сказал: «Ринат, ты хороший человек! Свои обязательства исполняешь! Ты молодец!» В центральном кабинете он скорее всего боялся эти вопросы обсуждать из-за прослушки, а вот в совещательной комнате – да, сказал. Закончилась та встреча на том, что мы с Касперович Анной Александровной (заместитель мэра, начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска – ред.) проследовали в кабинет департамента архитектуры, где она дала своим сотрудникам задание. Я точно запомнил дату выдачи постановления. Это было через 7 дней после нашей встречи с Иваном Григорьевичем.

Потом я попросил Литвина устроить мне встречу с мэром, чтобы подтвердить все договоренности. Я хотел лично убедиться: Иван Григорьевич действительно в курсе того, что мной продан участок по заниженной цене взамен на то, о чем мы договорились. Мне позвонил Вячеслав Литвин, объявил, что встреча с Иваном Григорьевичем снова будет в его кабинете. Потом Литвин уехал, сказав, что его миссия выполнена. Я Ивана Григорьевича спросил: где результат? Где перевод земельного участка из зоны П4 в зону ОЖ? Вы мне обещали в течение месяца это сделать, а я получил отказ…

Вместо результата- одни расходы…

А я ведь все расходы, которые меня касались (кадастровый инженер, проект межевания, постановку на кадастровый учет и кадастровый план), оплатил. А Иван Григорьевич ответил: «Ты мне наделал много проблем со своим проектом». У них на той площадке, которая примыкала к Мокрушина, 9, оказывается, в планах было строительство газопровода и газовой котельной. Он сказал, что мой жилой комплекс будет мешать строительству нового цеха по переработке отходов пивного производства. Ведь по проекту там класс опасности высокий: расстояние от жилого комплекса должно быть не менее 100 метров. Кляйн сказал, что рыночная стоимость данного участка – 1 миллион рублей за сотку. Я посмотрел, что общая площадь – 2,2 га и ответил, что эта стоимость для меня неподъемна. Мне было предложено выкупить участок, да.

Потом мы с ним обсуждали в том числе и вариант обмена участками. Выехали на предлагаемый к обмену мой объект в следующие выходные. Я на повороте в Кисловку встретил их: Иван Григорьевич приехал с Галиной Ивановной. Он представил мне ее как жену и как директора «Томского пива». Мы осмотрели объект, они между собой обсудили технические характеристики – высота, вентиляция, транспортная доступность… И потом, после нашей встречи объявили, что нет, данный объект им не подходит, так как находится в центре Кисловки. На этом наши отношения были окончены. А ведь Литвин сказал, что обо всем договорился! Он сказал, что у меня дальше проблем не будет. Я тогда сказал Литвину: «Слава, я перестаю вам верить!»

Пресловутая зона

Откуда она взялась, эта санитарно-защитная зона, я не мог понять. Около 40 писем направлял в мэрию, департамент архитектуры, надеялся провести совещание с участием мэра… Хотел узнать, почему мне вменяется наличие 300-метровой защитной зоны? Я увидел постановление о проекте планировки и задал вопрос: откуда появилась эта зона? А мне сказали про письмо Галины Ивановны Кляйн, которое зашло в департамент архитектуры и градостроительства администрации 13 марта 2017 года. Письмо о том, что ОАО «Томское пиво» просит учесть при решении вопроса о развитии прилегающей к промышленной площадке территории информацию о наличии санитарно-защитной зоны.

Я задал вопрос: в каких документах эта информация отражена? Мне никто ничего не мог пояснить. После этого в марте 2018 года мне поступил ГПЗУ (градостроительный план земельного участка – ред.), где отражена санитарно-защитная зона ОАО «Томское пиво» - 300 метров, которая покрывала большую часть моего участка…. Я посмотрел на Генеральный план развития города Томска – там этой зоны нет.

Проект начинает жить уже без мэра

Недавно я решил подать в администрацию города, в «единое окно», повторное заявление по изменению зоны - с промышленной на общественно- жилую. Мои обоснования были вынесены на публичные слушания. В них принимали участие члены ТОСа «Мокрушинский»: 19 проголосовали «за», двое воздержались. А затем решением городской Думы в декабре 2020 года решение об изменении зоны было утверждено единогласно. В этом заседании мэр уже не принимал участия…

После этого я получил постановление и понял, что первый шаг по строительству жилого комплекса на Мокрушина выполнен. Потом был Градостроительный совет, его проводил замгубернатора Паршуто Евгений Валерьянович, и там мы задекларировали строительство этого жилого комплекса, обозначили социальные объекты – и поликлинику, и детсад.

Сейчас на основании измененной зоны мы делаем проект. Ждем, когда откроют развязку: я знаю, что при отсутствии транспортной доступности инвестиционность проекта будет нулевой. Я всегда понимал, что я прав. Мной привлечены заемные средства, и мне нужно было идти до конца.

Фото: Фото автора.

На следующей неделе – продолжение судебного процесса по делу И.Кляйна.

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