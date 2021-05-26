«Верните Томску мэра!»: как прошло очередное заседание по делу Ивана Кляйна

Третье заседание по делу градоначальника (и второе с его участием) проходит в знаменательный день для мэра Томска - День российского предпринимательства. Фото: Фото автора.

В среду, 26 мая, большое количество томичей столпилось у здания Советского районного суда. Сегодня начинается очередное слушание по делу мэра Ивана Кляйна, арестованного по статье о превышении полномочий.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, люди встретили машину с градоначальником скандированием: «Верните Томску мэра!», «Сила - в правде!», «Мы вас любим!».

Люди встретили машину с градоначальником скандированием: «Верните Томску мэра!», «Сила - в правде!», «Мы вас любим!». Фото: Фото автора.

«КП-Томск» решила пообщаться с томичами, которые пришли поддержать экс-мэра. Среди которых были как лично знакомые с Кляйном люди, так и просто неравнодушные горожане.

- Мы знакомы с Иваном Григорьевичем с политеха, жили вместе в общежитии, - рассказала однокашница Кляйна Лариса Атальянц, - Детей вместе растили. Дружили семьями. Он всегда был человеком неравнодушным, открытым. Ленинский стипендиат! И вообще, отличник по жизни. Для него репутация прежде всего. И то, в чем его обвиняют, для нас, знающих Ивана Григорьевича не понаслышке, просто дико. Он всегда точен в документах, никогда не сделает сомнительного шага.

Третье заседание по делу градоначальника (и второе с его участием) проходит в знаменательный день для мэра Томска - День российского предпринимательства. Обычно этот праздник Иван Григорьевич, в прошлом - глава предприятия «Томское пиво» - встречал в других условиях.

Первую часть процесса заняло выступление прокурора, который зачитывал документы связанные со свидетелем Аминовым про его намерения реализовать свои бизнес-планы на территории санитарно - защитной зоны «Томского пива». Толстые тома уголовного дела с перечислением сухих показаний и дат не давали возможности уловить хоть какую-то яркую деталь.

Однако прокуроры - тоже люди, и длительное монотонное чтение документов в защитной маске - тот еще квест... И поэтому, через час после работы, прокурор попросил 5 минут перерыва. Он пожаловался на трудности чтения текста свидетельских показаний («очевидно, давление подскочило!»). Подсудимый Кляйн тут же предложил медподдержку: «У меня есть капотен от давления». И усмехнулся: «У меня сейчас вообще много лекарств всегда при себе».

Суд объявил перерыв на 5 минут, Кляйн совещается со своими адвокатами. Фото: Фото автора.

У участников процесса была возможность передохнуть и перевести разговор в более приятное русло. Иван Кляйн встал со своего места за конторкой (не в клетке за железными прутьями!) и заговорил о сегодняшнем празднике, который он так любил в «мирное» время.

Адвокат Андрей Гривцов, прибывший на дело Кляйна из Москвы, присоединился и порассуждал о томских отелях и ресторанах. Был упомянут ресторан «Кухтерин» с его пафосом, икрой и морепродуктами, Иван Григорьевич похвалил «Пармезан» с его фирменными, только из печи хлебом и лепешками. Было видно, что настроение у подсудимого очень даже неплохое, по-настоящему позитивное и настрой боевой.

Следующие заседания будут проходить дважды в неделю, так что Иван Кляйн готовится высказать свою точку зрения на предъявленные обвинения не раз и не два.

Завтра, 27 мая в 10.00 состоится следующее слушание. Ожидается участие свидетеля обвинения, предпринимателя Аминова.