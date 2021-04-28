«Считаю, что выступил достойно»: педагог вокала из Томска об участии в финале проекта «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Павловский закончил томский Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций, в 2019 году уехал в Москву и открыл свой вокальный центр.

Недавно завершился третий сезон масштабного вокального проекта «Ну-ка, все вместе!». В финал телевизионного шоу попал и наш земляк, педагог эстрадного вокала из Томска Сергей Павловский.

Знакомство с этим проектом у Сергея началось еще год назад. Тогда томича пригласили на кастинг второго сезона, но не как участника, а как члена жюри (эксперта этого шоу). К такому повороту наш герой был не готов, и пройти ему не удалось, ведь презентовать себя как артиста или эксперта – это совершенно разные стратегии.

В этом году Павловского пригласили вновь, но уже как участника и уже с конкретными предложениями по репертуару, поэтому кастинга не было. Сергею удалось удивить артистов российского шоу-бизнеса своим вокальным мастерством. «Комсомолка» пообщалась с молодым артистом из Томска и узнала подробности участия в громком телепроекте.

«Верни мне музыку…»

Впервые на проекте Сергей заявил о себе красивой и мелодичной песней Муслима Магомаева «Верни мне музыку». Выступление оценивало жюри, в которое вошли «легенды» 1990-х – Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина, композитор Григорий Гладков, а также джазовые дивы, оперные певцы, исполнители народных песен, преподаватели вокала, топовые TikTok-блогеры и участники прошлых сезонов.

Для томича участие в шоу было особенно волнительно, так как приглашенными гостями стала группа «2 Маши». Одна из участниц этого коллектива Маша Шейх сейчас является ученицей Павловского.

Возглавляет «сотню» Сергей Лазарев, который, к сожалению, не отдал свой голос нашему земляку. Но несмотря на это ему удалось завоевать голоса 93 экспертов шоу из 100.

– Эмоции непередаваемые! Честно говоря, они меня захлестнули. Все было как в тумане, но каким-то чудом мне удалось с ними справиться, и я смог допеть песню. Собой доволен, все, что хотел сделать, получилось! Лазарев изначально был настроен как-то негативно, но это не помешало мне пройти в финал! – поделился Сергей с «КП-Томск».

Сергею Павловскому не впервой быть на сцене, держался он уверенно. Некоторые из жюри сравнивали его с Витасом, хотя, по словам самого вокалиста, ему это сравнение не очень нравится.

– Казалось, что самое волнительное – это ожидание перед выходом на сцену. Но по факту оказалось самым страшным то, когда «сотня» начала вставать… И с этим было справиться сложнее всего! Дух перехватывает, но одно радует, что сесть они уже не могут, – с улыбкой вспоминает артист.

Путь к звездам

Для финала Сергей подготовил совершенно другой образ. Если первый был более романтичный, светлый, то этот – сильный, тяжелый и мощный. Выбор пал на казачью народную песню «Черный ворон».

– Эта песня – одна из самых «впетых» в моем репертуаре! Она яркая и сильная. Шоу сегодняшнего формата больше ориентированы на запад, на англоязычный репертуар, – рассказывает артист. – Я долго отстаивал эту песню и рад, что у меня получилось! Ничего не имею против культуры других стран, но считаю, что в России мы должны сохранять нашу культуру, а не взращивать чужую.

Своим выступлением томич на этот раз удивил 49 экспертов. «Потрясающий голос и высокие ноты. Но, к сожалению, было много вокальных ошибок», – прокомментировал выступление Сергей Лазарев.

– Я считаю, что выступил достойно, несмотря на то, что в начале второго куплета забыл слова и сбился с ритма. Это может случиться с каждым артистом, самое главное после этого собраться и допеть песню до конца, – уверен Павловский.

Как рассказывает наш земляк, ему не раз говорили, что он вообще «неформат» для телевидения, тем не менее, уже дважды ему удалось выйти на большую сцену телешоу:

– Если внимательно познакомиться с проектом, то в основном все участники – уже известные исполнители: тиктокеры, блогеры, кто-то уже участвовал и в «Евровидении». А я – из Томска, и горжусь этим!

Интересно, что среди других участников проекта были и ученики Сергея. Финалисты, несмотря на накал страстей и конкуренцию, искренне поддерживали друг друга.

Вне зависимости от проекта томич Сергей Павловский продолжает развиваться дальше как исполнитель и совсем скоро планирует выпустить первую авторскую песню. Телешоу стало хорошим стартом для работы над собой, и, кстати, благодаря участию в нем томичу удалось познакомиться с кумиром детства Алексеем Глызиным.

О проекте

Шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на канале «Россия 1». В каждом выпуске восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые хиты. Перед вокалистами стоит сложная задача – нужно заставить подпевать всех членов жюри.

Чем больше членов жюри присоединится к солисту, тем больше очков он в итоге наберет. Победитель шоу получит миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией на радио.

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