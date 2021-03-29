Педагог эстрадного вокала из Томска прошел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей исполнил композицию «Верни мне музыку» Муслима Магомаева и набрал 93 голоса из 100 возможных. Фото: Предоставлено героем публикации

Педагог эстрадного вокала из Томска Сергей Павловский занял первое место в очередном этапе шоу «Ну-ка, все вместе!», которое выходит на канале «Россия 1».

Сергей исполнил композицию «Верни мне музыку» Муслима Магомаева и набрал 93 голоса из 100 возможных. Выступление томича оценивало жюри, состоящее из легенд 90-х – Кати Лель, Шуры, Натальи Гулькиной, композитора Григория Гладкова, а также джазовые дивы, оперные певцы, исполнители народных песен, преподаватели вокала, топовые TikTok-блогеры и участники прошлых сезонов.

Возглавляет сотню Сергей Лазарев, который не отдал свой голос нашему земляку, а ведущим шоу вновь является Николай Басков.

- Эмоции непередаваемые! Честно говоря, они меня захлестнули. Все было как в тумане, но каким - то чудом мне удалось с ними справиться, и я смог допеть песню. Собой доволен, все что хотел сделать, получилось! Лазарев изначально был настроен как - то негативно, но это не помешало мне пройти в финал! - поделился Сергей с «КП - Томск».

«Комсомолка» писала ранее, что знакомство с этим проектом у Сергея началось еще год назад. Тогда томича пригласили на кастинг второго сезона, но не как участника, а как члена жюри (эксперта этого шоу). Наш земляк был не готов к такому повороту и ему не удалось пройти.

В этом году его вновь пригласили, но уже как участника и уже с конкретными предложениями по репертуару, поэтому кастинга не было. Для него участие в шоу было особенно волнительно, так как приглашенными гостями стала группа «2 Маши», одна из участниц этого коллектива Маша Шейх, сейчас является ученицей Сергея.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на канале «Россия 1». В каждом выпуске восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые хиты. Перед вокалистами стоит сложная задача – нужно заставить подпевать всех членов жюри.

Чем больше членов жюри присоединится к солисту, тем больше очков он получит. Победитель шоу получит миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией на радио.