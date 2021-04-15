Ученые из Томска научились делать качественный и недорогой бензин из отходов газодобычи

Новшество отличается простотой и позволит добывающим предприятиям самостоятельно обеспечивать топливом не только себя, но и определенную территорию. Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политехнического университета разработали технологии качественного и недорогого бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98, который получают из отходов газодобычи. Новшество отличается простотой и позволит добывающим предприятиям самостоятельно обеспечивать топливом не только себя, но и определенную территорию.

По словам доцента отделения химической инженерии ТПУ Марии Киргиной, на большинстве месторождений такие побочные продукты подготовки природного газа, как стабильные газовые конденсаты (СГК), чаще всего смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки. Однако СГК являются ценным углеводородным сырьем и его можно использовать более рационально. Например, перерабатывая в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.

- Цеолиты гораздо дешевле других катализаторов, потому что они не содержат благородных металлов, и к тому же они очень стойкие к каталитическим ядам, - отметила Мария Владимировна.

Исследования томских химиков показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию. Также ученые предложили технологии смешения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.

Инженер-исследователь ТПУ Богданов Илья. Фото: Пресс-служба ТПУ

С помощью новой технологии, добывающие предприятия смогут производить топливо не только для собственных нужд, но и обеспечивать им определенную территорию.

- Это может быть актуально для севера России, Арктики, где нет дорог и зимников, но там работает множество добывающих компаний. Они смогут перейти в режим автономности. Ведь доставка топлива на удаленные предприятия существенно повышает стоимость продукции, - добавила наша собеседница.

Как отмечают авторы технологии, процесс переработки не требует водородсодержащего газа и особой подготовки сырья, что позволяет проводить его вне крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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