Томские ученые разработали метод получения морозостойкого мазута из старых покрышек

Ученые из ТПУ нашли способ переработки старых покрышек. Фото: сайт ТПУ

Ученые Томского политехнического университета разработали технологию получения морозостойкого мазута из старых автомобильных покрышек. Для этого они впервые в России апробировали метод паровой газификации. Лабораторные исследования показали, что этот мазут не замерзает и не теряет своих свойств при температурах до -50 °С (обычный замерзает в диапазоне от +10 до -10°С в зависимости от марки). И в нем примерно в два раза ниже содержание серы, производные которой относятся к основным загрязнителям атмосферы, сообщает сайт вуза.

В Научно-исследовательском центре «Экоэнергетика 4.0» ТПУ ученые создали экспериментальную установку. В ней под действием перегретого водяного пара исходный материал – мелкая резиновая крошка из покрышек – разлагается на полезные продукты. В частности, выделяются жидкие углеводороды – мазут.

– Тема переработки покрышек развивается в разных странах, лидеры в этом плане – США и Китай. Обычно для переработки используется метод пиролиза. Это термическое разложение продукта. Процесс протекает в безвоздушной среде. В России есть несколько малотоннажных производств, занимающихся переработкой покрышек этим методом, однако они дают относительно небольшие объемы продукции. Мы же предложили использовать метод паровой газификации, то есть разложение резины происходит под действием перегретого водяного пара. Этот метод и ряд наших инженерных решений позволили получать продукты переработки более высокого качества в экологически безопасном режиме, – поясняет доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Кирилл Ларионов, один из разработчиков технологии.

Мазут сегодня широко применяется в арктических зонах в качестве топлива для котельных и судов.

По словам доцента отделения химической инженерии ТПУ Марии Киргиной, проводившей исследования, полученные данные свидетельствуют о том, что мазут из отходов по всем свойствам превосходит обычный.

Ученые Томского политеха уже провели необходимый комплекс фундаментальных исследований, создали экспериментальную установку. Сейчас вместе с индустриальным партнером – компанией НПО «Инноватех» из Санкт-Петербурга – разрабатывается конструкторская документация на создание пилотной установки, способной перерабатывать до 300 кг резиновой крошки в час.

Помимо мазута, технология также позволяет одновременно получать газ, который можно возвращать в технологический цикл, и технический углерод в виде мелкодисперсного порошка. Его можно использовать, например, в материалах для дорожного покрытия.