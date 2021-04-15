СК назвал предварительную причину смерти томича, тело которого найдено под Коммунальным мостом

На теле имеются повреждения, характерные для падения с высоты, точное заключение даст судмедэкспертиза. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело мужчины было найдено вчера вечером под Коммунальным мостом в Томске. Предварительная версия смерти – падение с моста. Об этом журналистам «Комсомольской правды» сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Томской области полковник юстиции Елена Лебедева.

– Обнаружено тело мужчины. На нем имеются повреждения, характерные для падения с высоты. Предварительная версия смерти: падение с моста. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст заключение о причине смерти. Проводятся следственные действия, – прокомментировала Лебедева.

Она также уточнила, что тело обнаружили жители города и сообщили в полицию. После информация была передана в следственный отдел по Кировскому району.

– Личность мужчины устанавливается, – добавили в СК.

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщала, что тело человека было найдено под Коммунальным мостом в областном центре.