ЧП: сегодня под Коммунальным мостом в Томске найдено тело человека

Сегодня в Томске, под Коммунальным мостом, найдено тело мертвого человека

Сегодня сайт Следственного комитета РФ по Томской области опубликовал информацию о том, что правоохранители проводят проверку по факту обнаружения тела человека под Коммунальным мостом в г. Томске.

Пресс-служба информирует, что 14 апреля 2021 года в следственный отдел по Кировскому району г. Томск СУ СКР по Томской области из дежурной части районного отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека под Коммунальным мостом в г. Томске.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Следственно-оперативная группа и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.