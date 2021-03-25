Томский дворник, цитировавший Beatles, нашел своего сына спустя 40 лет

Сейчас отец и сын уже смогли немного пообщаться по телефону.

Видеоопрос с дворником из Томска Виталием Никифоровым появился в сети накануне Дня всех влюбленных: 70-летний мужчина, рассуждая о любви, цитировал The Beatles и говорил на французском. Ролик быстро распространился по всей стране, благодаря чему героя узнал его сын.

Житель Калининграда Дмитрий Никифоров искал отца 40 лет, но его попытки не увенчались успехом. Родственники мужчины, который сейчас работает капитаном дальнего плавания, узнали в томском дворнике его отца.

– Ситуация развивалась стремительнейшим образом. Тетушка в Карелии, просматривая утренние новости, нечаянно увидела этот ролик, тоже узнала моего папу, хотя, как и я, 40 лет его не видела, позвонила моей маме в Калининград, скинула ролик этот, мама позвонила мне и сказала: "Приходи, есть для тебя подарок". Я пришел, показала. У нее руки трясутся, речь сбивчивая. Сразу, конечно же, не осознал, – рассказал Дмитрий.

Дмитрий сразу же связался с томскими корреспондентами, как только узнал об отце.

По его словам, после просмотра ролика было только одно желание: связаться с корреспондентом, который брал интервью. «Передайте ему, пожалуйста, что я счастлив, что он жив и здоров!» – написал Дмитрий в редакцию ТВ2,снявшей тот самый ролик.

С отцом калининградец уже поговорил по телефону: общение было недолгим, но за 10 минут они успели немного рассказать друг другу о своих жизнях.

По словам Дмитрия, он не раз пытался найти отца. В последний раз он его видел, когда был четырехлетним мальчишкой. После того как мама Дмитрия развелась с Виталием Никифоровым, он остался жить с матерью в Карелии. А жизнь его отца повернулась в сторону путешествий: жил в Петербурге, на Кавказе, в Адыгее, а в 1984 году приехал в Сибирь. Тем временем у мамы Дмитрия случилась любовь с моряком, они поженились и все вместе переехали в Калининград.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об истории Виталия Никифорова подробнее. Накануне 14 февраля он принял участие в опросе на тему любви. Мужчина процитировал строчку из песни группы The Beatles и представился на французском языке. Позднее стало известно, что много лет назад он развелся с женой, а сейчас живет при храме и проходит реабилитацию от алкогольной зависимости.