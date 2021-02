Любовь не купишь: томский дворник процитировал Beatles и представился на французском

Пожилой томский дворник-полиглот быстро стал звездой интернета. Фото: ТВ-2.

В интернете распространилось видео опроса ко Дню всех влюбленных. Жителей города спрашивали, верят ли они в любовь и отмечают ли праздник. Пожилой дворник на Новособорной площади процитировал строчку из песни известной музыкальной группы Beatles в ответ на вопрос, выражается ли любовь в материальных вещах.

– Can't buy me love, everybody tells me so (Любовь не купишь, все так говорят – Ред.). «Битлз» пели , – ответил томич.

Также он отметил, что проведет праздник за чтением книги Алана Уотса «Путь Дзен», а в конце беседы мужчина на французском языке добавил, что его зовут Виталий.

«КП-Томск» узнала, что у 70-летнего томича нет дома, сейчас он проходит реабилитацию от алкогольной зависимости в благотворительном фонде «Рука помощи».

– Да, он проходит у нас реабилитацию. Документов у него нет, – подтвердил информацию Александр, заместитель директора по связям с общественностью.

