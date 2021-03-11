Новым директором Томской драмы назначен руководитель ДНТ «Авангард» Виталий Волочинков

За суровым серым фасадом Томского драмтеатра кипят нешуточные страсти и бьют ключом эмоции.

Власти недолго держали интригу с назначением нового директора Томского театра драмы взамен уволенного Геннадия Сокурова. Напомним, «КП» на прошлой неделе написала о том, что бывший директор драмтеатра Геннадий Сокуров получил уведомление о своем увольнении без объяснения причин. Геннадий Аркадьевич дал эксклюзивное интервью «Комсомолке», а также пояснил, что его подталкивали к увольнению на протяжении всего последнего года.

«КП», как и другие СМИ, в течение нескольких дней пыталась узнать у начальника регионального департамента по культуре Павла Волка причину увольнения директора Сокурова и услышать имена возможных претендентов на его кресло. Однако Павел Леонидович в силу загруженности не смог удовлетворить наше любопытство. Вместо него это сделал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Вчера, 10 марта, глава региона поблагодарил Геннадия Сокурова за многолетнюю работу и раскрыл интригу недели. Новым директором Томской драмы назначен Виталий Волочинков, который до сегодняшнего момента работал директором Дворца народного творчества «Авангард».

Вчера губернатор поблагодарил Геннадия Сокурова за многолетнюю работу и раскрыл интригу недели.

– Виталий Волочинков имеет достаточный профессиональный опыт для руководства театром. У него получилось сделать «Авангард» одним из ведущих культурно-досуговых учреждений страны, который неоднократно принимал мероприятия федерального уровня. Теперь ему предстоит дать второе дыхание театру драмы, – таково мнение губернатора о новом директоре.

Свято место не бывает в пустоте

Виталий Валерьевич Волочинков возглавлял ДНТ «Авангард» с 2006 года. Пришел туда молодым специалистом в конце 1990-х, после окончания Кемеровского института искусства и культуры, а ранее – Томского культпросветучилища. Энергичный, деятельный руководитель, так говорят о нем коллеги. А еще – творческая натура. А еще, что немаловажно, – «понимающий, душевный человек». То, что наш «Авангард» знают далеко за пределами региона и даже за рубежом – немалая заслуга Волочинкова. Дворец народного творчества «Авангард» – это не только известные творческие коллективы, это и ставшие популярными конкурсы кузнецов, керамистов, конкурс декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод»… Под эгидой ДНТ находится и природный парк «Околица». И «Праздник топора» в Зоркальцеве – это наша томская гордость.

Было интересно узнать мнение о новом директоре драмтеатра у человека, который был руководителем Виталия Волочинкова на протяжении многих лет, а сегодня – его коллега. Лидия Ильина, заслуженный работник культуры РФ, в прошлом – директор ДНТ «Авангард», затем – замначальника областного департамента по культуре, а ныне – директор театра куклы и актера «Скоморох» имени Р. Виндермана. Ее-то как раз новое назначение Волочинкова ничуть не удивило.

– У него большой опыт директорства, – сказала «КП» Лидия Владимировна, – а кроме того, огромный опыт сотрудничества с актерами, режиссерами, всеми службами театра драмы. Он там со всеми по имени знаком. Ведь на всех мероприятиях федерального значения, которые проходили в «Авангарде», были задействованы и актерская труппа, и все цеха театра. Таких мероприятий бывало в «Авангарде» до двух десятков в год. Виталий Валерьевич хорошо ладит с людьми, его уважают.

Похоже, на нового директора театра драмы Виталия Волочинкова власти возлагают особые надежды.

На самом деле, на протяжении долгих лет работы в «Авангарде» не было ни скандалов, ни бурных выяснений отношений. А ведь тоже – творческая среда! Можно этот факт положить теперешнему директору театра в копилку положительного опыта, который ему весьма пригодится на новом поприще.

Что же касается причин увольнения директора Сокурова… Поскольку мы пока не дождались информации об этом от профильного департамента, рискнем озвучить те версии, которые удалось узнать из надежных источников. Не секрет, что здание Томского драмтеатра давным-давно ждет капитальный ремонт. Об этом еще в 2019 году рассказывал СМИ вице-губернатор Евгений Паршуто. Средства на капремонт театра были заложены в бюджете 2020-го; к концу прошедшего года должна была быть готова проектно-сметная документация стоимостью 100 млн рублей.

Судя по всему, помещения театрального здания на площади Ленина ждут немалые преобразования. И губернатор косвенно подтвердил намерения власти начать серьезный ремонт, озвучив задачу новому директору: добиться, чтобы реконструкция театра драмы была включена в нацпроект «Культура».

Да, классному менеджеру Волочинкову – и проекты масштабные, с этим не поспоришь. Правда, ему тут же дали и другое, уже творческое поручение: «Ждем и долгожданную «Золотую маску», которой до сих пор у одного из старейших театров Сибири нет».

Время покажет, оправдаются ли эти надежды. Но у нас все-таки есть еще один вопрос к областному департаменту по культуре: а кто придет на место Волочинкова в «Авангард»?