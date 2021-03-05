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За что уволен Геннадий Сокуров?

Директор Томского областного театра драмы был освобожден от должности без объяснения причин
Елена Тверская
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Геннадий Сокуров для Томска является уникальной личностью.

Геннадий Сокуров для Томска является уникальной личностью.

В четверг, 4 марта, территория около служебного входа в театр была вычищена от снега, как всегда. А на большой сцене шла плановая репетиция спектакля "Безымянная звезда" - вводы новых артистов, обычное дело. На своем привычном месте в полутемном зале сидел постановщик спектакля, молодой главреж Томской драмы Молитвин с легендарным именем - Олег Павлович. А вот директора театра с не менее звучной кинематографической фамилией - Сокуров - в этот день в кабинете уже не было: накануне, 2 марта, из департамента культуры Томской области поступило уведомление о прекращении трудового контракта на основании прав работодателя.

Сегодня обязанности руководителя Томской драмы исполняет заместитель директора АХЧ Виктор Пешко. Виктор Васильевич признался корреспонденту "КП-Томск", что не может комментировать создавшуюся ситуацию, поскольку он - должностное лицо. Правда, все-таки оговорился, что в театре работают оптимисты, которые верят, что все будет в конце концов хорошо.

Надо сказать, что Геннадий Сокуров для Томска является уникальной личностью. Ну, представьте себе: педагог по образованию, обладатель Государственной педагогической премии им. Н. Крупской, заслуженный учитель России, директор одной из самых лучших школ - гуманитарно-эстетической гимназии № 29, которую сам же и построил - буквально по «кирпичику», вдруг в 50 лет делает крутой поворот. И принимает предложение губернатора области возглавить Томский театр драмы.

Очень хорошо помню наш разговор в первые дни его директорства. Он спросил тогда: «Как думаете, я правильно сделал?» Я честно ответила: «Для 29-й гимназии - точно, нет! Для театра - да, правильно».

А он в эти самые первые дни уже начал строить свой театр! На этот раз - внутри самого театра. Его выдержки хватало на все самые нестандартные ситуации за кулисами, его интеллигентность была порукой в том, что здесь, в храме искусства, не будут обижены его главные действующие лица - актеры, сотрудники цехов. Все те, кто и создает для нас это чудо - Театр.

На защиту Сокурова поднялись самые известные и любимые публикой артистки, они написали письмо «наверх».

На защиту Сокурова поднялись самые известные и любимые публикой артистки, они написали письмо «наверх».

Сокуров и на другой сложной стезе оказался лучшим: в 2019 году его наградили знаком отличия «За заслуги перед Томской областью».

В разговоре с «Комсомолкой» Геннадий Аркадьевич был на привычной высоте, шутил, гордился тем, что на его защиту поднялись самые известные и любимые публикой артистки, они написали письмо «наверх». Пока ответа нет.

Геннадий Сокуров пока на больничном. Он не только лечится, но и взаимодействует с юристами в связи с защитой своих прав. Ему важно получить ответ на вопрос: за что его уволили? За возраст? Но Марку Варшаверу, директору «Ленкома», почти 74 - и справляется...Сокуров смеется: «Знаю, что была задача - избавиться от меня. Почему? Пока остается тайной».

К сожалению, комментарий главы департамента культуры Томской области получить не удалось: у Павла Леонидовича Волка 4 марта случилось многочасовое совещание. Но редакция надеется, что ответы на вопросы, за что уволили директора театра драмы и кто займет его кресло, департамент культуры все же предоставит. Этого ждут многочисленные поклонники нашего театра.

"КП - Томск" продолжит следить за историей скандального увольнения Геннадия Сокурова...

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