Еще в 2019 году активные участники муниципальной программы «Молодежь Томска» обращались к мэру города с просьбой выделить помещение для их организаций. Тогда власти выбрали здание на ул. Розы Люксембург, 8. Второй этаж предоставили будущему Дому молодежи, однако он до сих пор так и не открылся. Разбираемся, почему этого не произошло и нужна ли такая организация самим молодым томичам.Что происходило с домом за два годаВ здании на ул. Розы Люксембург, который власти определили под Дом молодежи, ранее находился комитет дошкольного образования городской администрации. После того как оно было передано для создания пространства для молодых активистов, здесь начались работы: весной 2019 года была разработана концепция, летом студенческие отряды приступили к косметическому ремонту, а осенью уже планировалось открытие.«КП-Томск» ранее сообщала, что на первом этаже здания должны были разместиться Музей истории города и его фондохранилище, студия звукозаписи, помещения для мастер-классов, кружков и творчества, репетиционные залы для хореографических и театральных коллективов.На втором этаже оборудованы кинозал, выставочные залы, проектные офисы для работы городских сообществ над молодежными и культурными проектами, творческая мастерская, залы для презентаций и конференций.Проблемы появились, как только начался ремонт. При вскрытии крыши в одном из кабинетов здания были обнаружены просевшие балки. Специалисты признали, что есть угроза обрушения конструкции. Потом выяснилось, что в здании проседает фундамент, а по фасаду идет большая трещина.Что говорят городские властиСейчас открытие Дома молодежи перенесено на неопределенный срок. Но в Думе города Томска считают, что перспективы у проекта хорошие. На днях депутаты осмотрели помещение и предложили обратиться совместно с областной властью к возможным спонсорам, чтобы они помогли восстановить строение.– Здание на ул. Розы Люксембург, 8, имеет удачное месторасположение и, как нам озвучили, других подходящих для Дома молодежи помещений в городе нет. Поэтому сегодня нам надо понять, сколько будет стоить восстановление этого исторического здания. Считаю необходимым начать с переговоров с ТГАСУ, выяснить, сколько будет стоить проектно-сметная документация, – оценил проблему председатель комитета по спорту и молодежной политике гордумы Константин Ушаков.Также, по его словам, можно привлечь инвестора по примеру программы «Аренда за рубль», а потом отдать ему в пользование первый этаж. Тем более что здание по этому адресу признано историческим.Зачем Дом молодежи томичам– У нас провисает проект по продвижению бренда «Томск – студенческая столица России». Появление Дома молодежи нам помогло бы развивать этот проект, и молодые томичи имели бы постоянное место дислокации, – считает Константин Ушаков.По мнению директора медиацентра ТГУ Юлии Лобановой, в городе действительно не хватает площадок, где можно было бы собраться со своей командой для обсуждения проектов. Поэтому Дом молодежи нужен. К тому же, по ее словам, в период пандемии все встречи проходили в онлайн формате. Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычное русло: ребята уже начинают собираться очно небольшими группами, поэтому помещение Дома молодежи обязательно бы пригодилось.– Если действительно получится организовать такое место, то польза для развития юных томичей будет. Мне кажется, такая площадка нужна, в первую очередь, чтобы мы могли прийти туда, обсудить и прописать проекты в спокойной рабочей атмосфере. В этом месте собирались бы активные ребята, которые потом реализовывали бы свои идеи и, возможно, становились бы известными и за пределами Томска, – сказала Юлия.Михаил Артамонов, председатель Молодежного отделения Российского общества политологов, считает, что Дом молодежи больше нужен самим властям, чем молодому поколению.– Возможно, польза от него будет волонтерским и муниципальным молодежным организациям. Для нас же с появлением такого центра просто добавится еще одно помещение, где можно будет проводить мастер-классы и бронировать места, чтобы сделать свои проекты. В целом это все-таки неплохо, но не грандиозный прорыв, – высказал свое мнение Михаил.Основатель томского фестиваля уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision Иван Ларионов считает, что такое место городу необходимо: молодежные организации смогут собираться и работать, делать полезные проекты для общества и преобразования города в разных сферах.– Дом молодежи будет способствовать развитию молодого поколения, самого Томска. И чем раньше он появится, тем лучше. Причем во главе должны стоять действительно заинтересованные люди, которые будут развивать молодежь. Также там должны быть все необходимые инструменты, начиная от канцелярии и заканчивая мультимедийным оборудованием, – считает Иван.По его словам, молодежь – это будущее страны, и при правильном и современном подходе такие платформы будут только развивать умения и таланты молодого поколения.Конечно, сейчас слово за городскими властями. Однако свободных финансов в бюджете нет, а дожидаться спонсорской помощи можно долго (так, глядишь, и нынешние молодые окончательно повзрослеют). Вот и получается, что решение по поводу Дома молодежи снова зависает.