Стало известно, что устроят в будущем Доме молодежи в Томске

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-11T09:18:32+03:00

Еще с 19-го века это здание было «заточено» на работу с детьми и молодежью. Фото: ru09.ru

Изменить размер текста: A A

В бывшем здании комитета по дошкольному образованию на ул. Люксембург,8 полным ходом идет ремонт, который делают бойцы студенческих стройотрядов. Уже через несколько месяцев здесь должен распахнуть свои двери городской Дом молодежи. Он будет приспособлен для кружковой и проектной работы, а также тут появится кинозал.

«В перспективе на 1-м этаже здания должны разместиться музей и фондохранилища Музея истории Томска, студия звукозаписи, помещения для мастер-классов, кружков и творчества, репетиционные залы для городских хореографических и театральных коллективов. На 2-м этаже будет оборудованы кинозал, выставочные залы, проектные офисы для работы городских сообществ над молодежными и культурными проектами, творческая мастерская, залы для презентаций и конференций», - рассказал заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Названия у молодежного центра пока нет, его планируется выбрать из вариантов, придуманных самими томичами.

Отметим, что в 19 веке в историческом здании на ул. Люксембург, 8 располагалось Томское (Алексеевское) реальное училище. Оно было открыто в 1877 году и стало первым на территории Западной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU