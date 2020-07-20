«Мы разделись не сами – нас раздели»: представители томского общепита и фитнеса присоединились к голому флешмобу

С конца марта из-за пандемии коронавируса в Томской области закрыты для посетителей кафе и рестораны, фитнес-центры и спортзалы. Их владельцы и сотрудники неоднократно обращались к местным властям c открытыми письмами, прося о помощи, запустили сбор подписей под петицией на сайте change.org с требованием отменить хотя бы часть действующих ограничений. На данный момент под ней подписались почти 4000 человек.

А в минувшие выходные представители отраслей, терпящих настоящее бедствие, решились на следующий шаг – стали выкладывать на личных страничках и в группах соцсетей свои обнаженные фотографии под хэштэгами #голыйтомск #голодныйтомск #голыйголод.

Авторы флешмоба надеются, что их просьба о помощи будет услышана местными властями.Фото: из открытых источников

По мнению организаторов акции, фотографиии в голом виде лучше всяких слов передают тяжелое положение в котором оказались те, кто на них запечатлен. Рестораторы, повара, бармены, официанты, инструкторы и тренеры в прямом смысле чувствуют себя «раздетыми до нитки» .

Ранее аналогичные флешмобы прошли в ряде стран Европы, Москве, Красноярске, Краснодаре и других городах России.

В Испании под лозунгом «вы нас раздели» в марте оголились рестораторы и шеф-повара. В Италии акция началась с публикацией фотографий пустующих стульев, а затем работники общепита выложили на своих страницах обнажённые снимки с подписями о протесте против закрытия заведений.

- Мы разделись не сами - нас раздели. Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными. Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил. Мы верим в то, что диалог с властью возможен. Наше участие в этом диалоге — не ультиматум, не требование, а просьба. Это мирный жест для привлечения внимания тех, от кого сейчас зависит наша судьба, - написали сотрудники одного из красноярских ресторанов под своими голыми фотографиями в фейсбуке.

Участники флешмоба надеются, что их просьба о помощи будет услышана.Фото: из открытых источников

Город живет, а мы закрыты…

Представители томского общепита также сопроводили свои фото текстом обращения.

- Мы - сотрудники сфер общепита, спорта и культуры в Томске. Уже 4 месяца мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь, потому что наши заведения закрыты. Мы оставлены наедине с нашими проблемами, с нашими кредитами, у многих из нас есть семьи, которые надеются на нас. При этом, другие, также потенциально опасные сферы открыты вопреки рекомендациям Роспотребнадзора, и город живет своей жизнью. Мы готовы к диалогу, мы готовы соблюдать правила, мы готовы собрать и дисциплинированно рассадить на расстоянии 1,5 метра тех, кто и так собирается, но делает это хаотично и в не приспособленных для этого местах. В наших кухнях, залах, верандах гораздо проще соблюдать санитарные правила, чем в хаотичных собраниях с едой на набережных, лавочках и пляжах, - уверены авторы видеопослания.

- Мы не отрицаем опасность вируса! Напротив, мы считаем, что открытие наших заведений может не ухудшить, а возможно в чем-то улучшить ситуацию. Мы уверены, что безопасные индивидуальные тренировки в спорт залах или употребление еды в продезинфицированных верандах и залах ресторанов — не более опасно, чем всё, что мы видим сейчас вокруг. Кроме того, уже более 40 регионов в России, в которых были сняты ограничения с наших сфер и эпидемиологическая обстановка в этих регионах — доказывают, что наши сферы не опасные и очень дисциплинированные в отношении санитарных правил, - подчеркивают работники общепита и фитнес-сферы.

Индустрия фитнеса терпит бедствие также, как и общепит.Фото: из открытых источников

Помощь только на бумаге

Они также обращают внимание на отсутствие реальной помощи от властей.

- Продлевая ограничения, нас в буквальном смысле раздевают. Помощь из заголовков СМИ в основном остаётся только на бумаге, очень многие не могут получить ничего из-за массы формальных подходов. А то, что было получено, не позволяет существовать нашим заведениям в режиме голодовки еще хоть какое-то время. Наши сотрудники уходят на стройки, вахты и теряют профессии и квалификацию. Мы просто разорены. Наши гости и клиенты не могут заниматься спортом, наши дети сидят за компьютерами, и все мы лишены культурной жизни, - резюмируют организаторы акции. Они призывают сочувствующих им томичей, поддержать их репостами видео и фотографий в соцсетях.

Среди просьб владельцев общепита - субсидирование без ОКВЭД.Фото: из открытых источников

Ранее мы сообщали, что в Сибирском федеральном округе запрет на деятельность общепита ( исключая доставку и работу на вынос) сохраняется лишь в Тыве и в Томской области. В Кузбассе, Новосибирске, Красноярске, Алтайском крае уже разрешили обслуживать посетителей на летних верандах, а в Кемеровской области снят запрет и на обслуживание посетителей внутри кафе и ресторанов. При этом коэффициент распространения инфекции в данных регионах практически не отличается от томского. На сегодняшний день, в нашем регионе этот ключевой показатель равен 0,8.

Напомним, 10 июля губернатор Сергей Жвачкин поручил департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только позволит эпидситуация. Несколько дней спустя глава региона поручил профильным департаментам проработать дополнительные меры поддержки общепита, индустрии фитнеса и спорта. Речь может идти об увеличении срока возмещения затрат на коммунальные услуги, о закупках услуг, например, спортивных абонементов и т.д.

Лед тронулся!

Сегодня, 20 июля, стало известно, что региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу в Томске летних веранд учреждений общественного питания, которые соответствуют установленным рекомендациям. Завтра, 21 июля, в Томске открывается 31 предприятие, которое прошло оценку готовности начать работу.

-В наш адрес направили уведомления о готовности работать в формате летних веранд с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций 60 предприятий общепита, - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Станислав Долгушин. – Комиссия оценила готовность работу 31 предприятия, они могут начать работу со вторника, 21 июля.

Для сотрудников открытых летних веранд обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами. При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

Станислав Долгушин уточнил, что решение об открытии остальных предприятий общественного питания, готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по результатам завершения оценки готовности с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Список открытых летних веранд.