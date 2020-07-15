В ресторан к соседям: пока томский общепит на «паузе», в заведениях ближайших регионов – настоящий бум

Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений томичи впервые за много лет остались без возможности посетить излюбленные кафе и рестораны. Начиная с марта, заведениям общепита запрещено принимать посетителей внутри, можно работать только через доставку или на вынос. Пришедшее лето ситуацию не изменило: запрет распространился и на работу открытых веранд, посещение которых было одним из самых популярных развлечений горожан в короткий теплый сезон.

Пока о посиделках на «летниках», под дуновением ветерка и с бокалом коктейля в руках, томичи могут только мечтать. Ну, или, как вариант, можно рвануть в соседние регионы, где кафе и ресторанам уже «дали воздух».

По новым правилам столики в кафе должны находиться в 1,5- 2 м друг от другаФото: из открытых источников

В Кемеровской области по распоряжению губернатора Сергея Цивилева летние кафе и веранды начали открываться еще с 18 мая. Конечно, работать им пришлось по новым правилам и с жестким соблюдением санитарных норм. Среди требований – расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метров, обслуживание посетителей в масках и перчатках, установка санитайзеров, влажная уборка раз в два часа. Также предписано несколько раз в день дезинфицировать меню или заменить его одноразовыми распечатками, исключить шведский стол и курение кальянов.

25 июня власти Кузбасса разрешили всем заведениям общепита, кроме фудкортов в торговых центрах, принимать посетителей внутри. Правда, максимальная загрузка ресторана или кафе может быть не более 50% от возможной. Также до особого распоряжения действует запрет на проведение массовых мероприятий – свадеб, поминок, банкетов, дискотек. Добавим, что у соседей уже открыты фитнес-клубы, стадионы, парки аттракционов и детские оздоровительные лагеря.

Губернатор Кузбасса открыл летние кафе в регионе в мае.Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что Кузбасс входит в десятку российских регионов, где ситуация с коронавирусом наиболее благополучна. На 14 июля в шахтерском крае с населением выше 4 млн человек выявлено 2 507 случаев заражения COVID-19, 1260 выздоровели. Коэффициент распространения инфекции там сейчас составляет 0,87.

Новосибирск

Летние веранды и кафе открылись в столице Сибири 7 июля. Как отмечают местные жители, некоторые улицы Новосибирска сразу стали напоминать мебельный магазин из-за изобилия столов и стульев, вынесенных заведениями общепита. Отличились даже столовые, расположенные на вторых и третьих этажах зданий, которые раньше никогда не организовывали летние площадки. Власти города, понимая критическую ситуацию в отрасли общепита, пошли рестораторам навстречу.

В Новосибирске столики появились практически у всех кафе, даже там, где их никогда не было.Фото: из открытых источников

Новосибирский мэр Анатолий Локоть подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания до 30 сентября могут в упрощенном порядке организовать летние площадки, веранды с использованием уличной мебели на муниципальных землях, а также участках, где госсобственность не разграничена. Важно, что до 30 сентября за размещение летних кафе у стационарных объектов никакой платы взиматься не будет.

Чтобы воспользоваться послаблением, предпринимателям необходимо выполнить три условия: обеспечить соблюдение санитарных норм, установить уличную мебель с учетом правил благоустройства, а также за два дня до открытия летних кафе письменно сообщить об этом намерении в профильный департамент мэрии. Подали такие заявки и уже начали принимать посетителей 850 заведений местного общепита, сейчас рассматривается вопрос об открытии фудкортов в ТЦ.

По состоянию на 14 июля в Новосибирской области выявлено 7505 случаев коронавируса. Коэффициент распространения инфекции составляет в регионе 1,07.

Красноярск

Работа летних кафе здесь разрешена с 10 июля. Так же, как и везде, рестораторы обязаны соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила. В том числе, каждые 2-4 часа сотрудники должны проводить дезинфекцию. Мыть посуду нужно с дезинфицирующими средствами; если посудомоечная машина не работает и у организации нет возможности организовать безопасное и правильное мытье посуды вручную, следует либо использовать одноразовую посуду, либо закрыть кафе.

В Красноярске снова можно поесть мороженое с видом на Енисей.Фото: из открытых источников

На территории летних кафе нельзя курить кальяны, массовые мероприятия по-прежнему под запретом. За одним столом могут сидеть только члены одной семьи (либо не больше двух человек), а если стол большой, заполнять его нельзя больше, чем на 50%.

Как только стало известно об отмене ограничений, люди буквально оборвали телефоны заведений, в некоторых места забронированы на несколько дней вперед. Конечно, работа на протяжении лишь половины летнего сезона, даже с учетом ажиотажа, не возместит всех потерь, понесенных общепитом за период простоя, однако спасет от банкротства многие кафе и рестораны.

На 14 июля в Красноярском крае выявлено 10 756 случаев коронавируса. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

А далее – везде?

Добавим про более дальних наших соседей по Сибирскому федеральному округу. Так, в Иркутской области летние кафе работают с 3 июля, в Омске – с 12 июня, в Алтайском крае – с 27 июня, в Хакасии – с 18 июня, в Республике Алтай – с 11 июня. Закрытыми в Сибири пока остаются только «летники» в Тыве и у нас, в Томской области. Коэффциенты распространения инфекции в на 14 июля в Тыве 0,68, в нашем регионе – 1, 13.

На днях представители томского общепита, а также сферы фитнеса и спорта в очередной раз обратились к областной власти с просьбой разрешить им работу и даже инициировали сбор подписей под соответствующей петицией в Интернете. Ее поддержали уже свыше двух тысяч человек.

Будем надеяться, что в оставшиеся летние деньки нам все же удастся посидеть за столиками любимых веранд и террас…