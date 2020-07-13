Коронавирус в Томске, последние новости на 14 июля 2020 года: выздоровели свыше 1,7 тыс. томичей, работающим пенсионерам снова продлили больничные

На утро 14 июля в Томской области зафиксирован 3041 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 67 пополнили статистику вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, из нововыявленных заболевших 23 человека переносят инфекцию бессимптомно, у 22 имеются признаки ОРВИ, еще у 22 диагностирована пневмония.

К сожалению, вчера стало известно о смерти еще одного жителя региона, имевшего подтвержденный COVID- диагноз. Общее число жертв за время пандемии в Томской области достигло 24 человек.

- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Умерший входил в группу риска по возрасту и тяжелым сопутствующим заболеваниям – диабет и нарушение мозгового кровообращения, - поделился подробностями региональный оперштаб.

На утро 14 июля ситуация такая.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 34 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1707 человек - это больше половины от общего количества заразившихся. В обсерваторах под Томском находятся на карантине 59 человек.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 58,3% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 258,3 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции снова пошел в рост и равен 1,25 (еще три дня назад он не превышал единицу). Напомним, режим повышенной готовности продлен в Томской области до 1 августа. До этого срока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, работу общепита (за исключением доставки и продажи блюд на вынос), остаются закрытыми музеи, кинотеатры, фитнес- центры, детские оздоровительные лагеря и т.д.

Больничные для пенсионеров вновь продлили

Работающие жители Томской области в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину коронавирусной инфекции с 13 по 26 июля.

Как сообщили в ТРО Фонда социального страхования РФ, в отличие от предыдущих этапов, действовавших по 11 июня, на новый больничный труженики 65 лет и старше уходят после соответствующего решения региональных властей.

Для оформления листка нетрудоспособности по COVID-19 пожилым труженикам не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом. Достаточно сообщить о намерении его получить своему работодателю любым способом, исключающим личное присутствие (по телефону, через мессенджер или по электронной почте). Предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы тоже не требуется. Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности.