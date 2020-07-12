Коронавирус в Томске, последние новости на 13 июля 2020 года: больше половины заразившихся томичей уже выздоровели

На утро 13 июля в Томской области подтверждено 2974 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 59 были выявлены вчера.

Из нововыявленных зараженных 24 человека переносят коронавирус бессимптомно, у 14 имеются признаки ОРВИ, у 21 диагностирована пневмония.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за сутки выздоровление 32 пациентов. Таком образом, число томичей, победивших "корону" достигло 1673 человек - это больше половины от общего количества заразившихся.

Ситуация на утро 13 июля -в цифрах.Фото: из открытых источников

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 52,7% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 259,3 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции по-прежнему превышает единицу и равен 1,08.. Напомним 10 июля губернатор региона продлил действие режима повышенной готовности до 1 августа.

Всего с начала пандемии в Томской области заболели 2974 человек, 1641 выздоровел, 23 умерли.