2020-07-11T18:23:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 12 июля 2020 года: число заболевших приближается к 3000, коэффициент распространения инфекции вновь выше единицы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 12 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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"Скорая помощь" с начала пандемии работает в особом режиме."Скорая помощь" с начала пандемии работает в особом режиме.Фото: из открытых источников
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На утро 12 июля в Томской области подтверждено 2915 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 69 выявлены вчера.

Из нововыявленных зараженных 28 человек переносят коронавирус бессимптомно, у 18 имеются признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов увеличилось - вчера стало известно, что еще один наш земляк стал жертвой коронавируса.

-Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии. Заболевание осложнялось хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и почек, - поделился подробностями региональный оперштаб.

Данные на утро 12 июля. Фото: из открытых источников

Данные на утро 12 июля.Фото: из открытых источников

Представители оперштаба также вчера сообщили о выявлении COVID-очага в одной из строительных компаний региона. В настоящее время эпидемиологи проводят там расследование. Кроме того, продолжают регистрироваться случаи заражения на двух крупных предприятиях Томского района, Роспотребнадзор вынес им предписание об устранении нарушений, проведена дезинфекция помещений.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 58,9 % мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 259,73 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции вновь превысил единицу и равен 1,03. Напомним 10 июля губернатор региона продлил действие режима повышенной готовности до 1 августа.

Всего с начала пандемии в Томской области заболели 2915 человек, 1641 выздоровел, 23 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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