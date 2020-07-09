Коронавирус в Томске, последние новости на 10 июля 2020 года: вспышка COVID в северном районе, в МСЧ N 2 скоро заработает томограф

На утро 10 июля в Томской области подтвержден 2771 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 54 были выявлены вчера.

- Из вновь заболевших у у 26-ти инфекция протекает бессимптомно, у 16-ти признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония, они госпитализированы в стационары, - сообщил региональный оперштаб. К сожалению, вчерашний день пополнил количество летальных исходов от коронавируса в регионе. Скончался еще один томич, имевший подтвержденный COVID- диагноз.

- Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – диабет второго типа, дыхательная и сердечная недостаточность. Коронавирусная инфекция сопровождалась у него тяжелой формой пневмонии и инфекционно-токсическим шоком, - детализировал Иван Деев ,заместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике.

На утро 10 июля статистика такая..Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 59 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", достигло 1571.

В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находятся 46 жителей региона, вернувшихся из-за рубежа. Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 57,8 % мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 258,9 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).

Вирус на севере

4 июля в Каргасокском районе был зафиксирован первый случай заболевания коронавиурусом. На сегодня заболевших уже 17. Среди них есть сотрудники нескольких местных учреждений.

- Один пациент госпитализирован в инфекционное отделение Каргасокской районной больницы, еще один заболевший переведен в респираторный госпиталь Томска. У остальных инфекция протекает бессимптомно либо с легкими признаками ОРВИ, они находятся под медидцинским наблюдением, - говорится в сообщении на сайте Каргасокской РБ. У лиц, контактных с заболевшими, взяты ПЦР-тесты. Они находятся на самоизоляции.

За пять дней в Каргасокском районе выявили 17 случаев коронавируса.Фото: из открытых источников

Томограф в «ковидарии»

В медико-санитарной части №2 Томска, на базе которой развернут Респираторный госпиталь для лечения коронавирусных пациентов, стартовал монтаж оборудования для проведения компьютерной томографии. 49 млн рублей на приобретение аппарата поступили из федерального бюджета. Монтаж ориентировочно продлится около месяца.

Напомним, сейчас все жители Томска с подозрением на COVID-19 или уже имеющие этот диагноз проходят КТ в одном учреждении – частной клинике "ЦКБ" на улице Больничной. Установка дополнительного компьютерного томографа позволит разгрузить клинику и у нее не будут скапливаться очереди из «скорых», как это происходит сейчас.