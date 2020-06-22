Коронавирус в Томске, последние новости на 22 июня 2020 года: число заболевших превысило 1700, томские медики получили награды за борьбу с COVID-19

На утро 22 июня в Томской области зафиксировано 1725 случаев заражения коронавирусом, из них 58 выявлено вчера. У 25 – ти жителей региона, пополнивших за минувшие сутки число зараженных COVID-19, инфекция протекает бессимптомно, они изолированы в домашних условиях, под наблюдением медиков.

21 пациент имеет признаки ОРВИ, еще у 12-ти диагностирована пневмония. Они госпитализированы в медицинские учреждения. В общей сложности, в активной фазе болезни сейчас находится 924 человека, из них почти половина (498) проходят лечение в стационарах. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление за сутки восьми томичей, таким образом, общее число исцелившихся от коронавируса достигло 787 человек. Новые случаи смерти COVID- пациентов не зафиксированы. На сегодняшний день их по-прежнему 14.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 154,5 человека, что соответствует седьмому месту в Сибирском федеральном округе и 65-му в России.

Из коечного фонда, развернутого для коронавирусных больных, свободными остаются 62,3 % мест, охват тестирования - 270,1 на 100 тысяч населения. Однако коэффициент распространения инфекции (соотношение заболевших за предыдущие четыре дня к числу заболевших за последующие четыре дня) возрос до 1,46 (в начале прошлой недели он был 1,03). Напомним, по требованиям Роспотребнадзора, для перехода на первый этап снятия ограничений этот параметр должен быть ниже 1,0, для второго — ниже 0,8, третьего этапа, когда открываются все заведения и организации— ниже 0,5.

Награды для медиков

21 июня, в День медицинского работника России, Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова и медалью Луки Крымского о медиков, внесших большой вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией в своих регионах. Напомним, данные награды были учреждены главой Российской Федерации 19 июня. В перечень первых обладателей новых государственных знаков отличия, которые присуждаются за заслуги в здравоохранении, вошли 16 представителей Томской области. В их числе главные врачи медучреждений, заведующие отделениями, медсестры, сражающиеся за жизнь и здоровье земляков с коронавирусом.