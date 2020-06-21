2020-06-21T17:07:28+03:00
Коронавирус Covid-19

16 томских медиков, сражающихся с COVID, удостоены новых государственных наград

Среди них главные врачи учреждений, доктора и медсестры
Алиса Селезнева
Поделиться:
Медработники - главные герои нашего времени.Медработники - главные герои нашего времени.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

21 июня, в День медицинского работника России, Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова и медалью Луки Крымского отечественных медиков, внесших большой вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией в своих регионах. Напомним, данные награды были учреждены главой Российской Федерации 19 июня. В перечень первых обладателей новых государственных знаков отличия, которые присуждаются за заслуги в здравоохранении, вошли сразу 16 представителей Томской области.

Орденом Пирогова награждены 13 из них. Это Людмила Кондратьева, заведующая вирусологической лабораторией регионального Ропотребнадзора, главврачи медицинских учреждений Томска - Андрей Кошель, Алексей Михленко, Лада Малышева, Инна Новикова, руководитель ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Николай Родионов и заведующая подстанцией N3 Светлана Гольцева. Также новоучрежденного ордена удостоены Евгений Тарасенко, заведующий отделением реанимации МСЧ N 2, заместители главврачей и заведующие отделениями стационаров, где лечат коронавирусной пациентов: Анна Тетенева, Татьяна Вунукайнен, Игорь Квач, Евгений Саваленко, Юрий Кудрин. Медалями Луки Крымского награждены медицинские сестры Наталия Морозова и Ольга Погорелова, старшая медсестра Зинаида Черткова.

Этим же указом пятерым руководителям крупнейших в стране "ковидариев", в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, присвоены звания Героя Труда. В общей сложности, государственных наград в день профессионального праздника удостоены несколько сотен медработников практически из всех регионов страны. Как отмечают федеральные СМИ, это самое массовое награждение медиков в новейшей истории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16 томских медиков, сражающихся с COVID, удостоены новых государственных наград
Число COVID-пациентов в томских больницах возросло до 498 человек
Число безработных в России втрое выше, чем значится по официальной статистике
Коронавирус в Томске: еще у 58 жителей региона подтвердился COVID-19
Томич заплатил алименты за три года, чтобы снять арест со своего BMW
13 тыс. любителей быстрой езды зафиксировали за неделю камеры ГИБДД на томских дорогах
Доктора ТОКБ с начала года спасли от инсульта 745 жителей Томской области
Победителями конкурсов Фонда Потанина стали 12 томских политехников
На окраине Томска в ДТП погибли два человека
На базе Томской районной больницы развернут еще один госпиталь для больных COVID-19
В Томской области с опережением графика отремонтирован участок трассы Томск – Мариинск
Коронавирус в Томске: +69 новых случаев
Летнее солнцестояние в Томске начнется рано утром в воскресенье
Почти 100% переболевших COVID-19 жителей Томской области имеют антитела
В Томской области за два дня молодые люди совершили целый «букет» преступлений
В Северске число заболевших COVID-19 с начала недели увеличилось почти вдвое
Томские депутаты: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
В День памяти и скорби жителей Томска приглашают возложить цветы к городским мемориалам
100 млн рублей сэкономил ТГУ при строительстве нового общежития «Маяк» в Томске
Первая партия «Авифавира» для лечения коронавируса поступит в Томскую область уже в июне
Коронавирус в Томске: + 83 новых случая
Дополнительный стационар для выздоравливающих COVID–пациентов появится в Томске
В Томске полицейские проводят массовые проверки маршрутных автобусов
В Томской области участникам Великой Отечественной войны вручат бесплатные телефоны
В Томской области площадь органического земледелия становится больше
В мае Томская область потребила электроэнергии почти на 18% меньше прошлогоднего
Томские ученые из НИИ кардиологии удостоены медицинской премии «Призвание»