16 томских медиков, сражающихся с COVID, удостоены новых государственных наград

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:07:28+03:00

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21 июня, в День медицинского работника России, Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова и медалью Луки Крымского отечественных медиков, внесших большой вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией в своих регионах. Напомним, данные награды были учреждены главой Российской Федерации 19 июня. В перечень первых обладателей новых государственных знаков отличия, которые присуждаются за заслуги в здравоохранении, вошли сразу 16 представителей Томской области.

Орденом Пирогова награждены 13 из них. Это Людмила Кондратьева, заведующая вирусологической лабораторией регионального Ропотребнадзора, главврачи медицинских учреждений Томска - Андрей Кошель, Алексей Михленко, Лада Малышева, Инна Новикова, руководитель ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Николай Родионов и заведующая подстанцией N3 Светлана Гольцева. Также новоучрежденного ордена удостоены Евгений Тарасенко, заведующий отделением реанимации МСЧ N 2, заместители главврачей и заведующие отделениями стационаров, где лечат коронавирусной пациентов: Анна Тетенева, Татьяна Вунукайнен, Игорь Квач, Евгений Саваленко, Юрий Кудрин. Медалями Луки Крымского награждены медицинские сестры Наталия Морозова и Ольга Погорелова, старшая медсестра Зинаида Черткова.

Этим же указом пятерым руководителям крупнейших в стране "ковидариев", в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, присвоены звания Героя Труда. В общей сложности, государственных наград в день профессионального праздника удостоены несколько сотен медработников практически из всех регионов страны. Как отмечают федеральные СМИ, это самое массовое награждение медиков в новейшей истории России.

ИСТОЧНИК KP.RU