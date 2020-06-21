Красный день календаря: свой профессиональный праздник сегодня отмечают свыше 15 тыс. медиков Томской области

Ежегодно, в третье воскресенье июня, российские медики отмечают свой профессиональный праздник. Он появился в календаре государственных дат ровно сорок лет назад, решением Совета Министров СССР. Но именно в юбилейном году, из-за пандемии коронавируса, впервые пройдет без традиционных торжественных собраний и корпоративов работников больниц и поликлиник.

Врачам, среднему и младшему медперсоналу сейчас не до празднеств – они спасают жизни на «ковидном» фронте, работая в условиях многократно возросшей нагрузки. На фоне пандемии ценность и значимость труда людей в белых халатах (с учетом сегодняшних реалий – в СИЗ), в глазах общества тоже многократно возросла. День медика-2020 из праздника сугубо профессионального превратился практически в народный. По всей стране проходят многочисленные флешмобы и акции благодарности в адрес врачей.

Добрые слова и песни в подарок

Свои поздравления томским медикам накануне адресовал глава Томской области Сергей Жвачкин.

- Мы всегда знали о профессионализме и ответственности наших медиков. Сейчас убедились и в вашем героизме. Вы первыми приняли на себя удар COVID-19 и держите его , мужественно сражаясь с болезнью, жертвуя временем, семьями, а главное - здоровьем. Спасибо вам за подвиги на работе, за бессонные ночи и за огромное чувство долга! Мы очень вами дорожим и желаем вам больше спокойных смен и крепкого здоровья! – пожелал губернатор .

Свой подарок преподнесли работникам больниц Томска и городские музыканты, давшие концерты под окнами медучреждений областного центра в рамках акции «От чистого сердца».

Музыкальные поздравления порадовали и медиков, и пациентов.Фото: из открытых источников

18 июня музыкальные поздравления принимали сотрудники Томской областной клинической больницы, а также медперсонал МСЧ № 2, где развернут респираторной госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.

19 июня концерты прошли у здания городской больницы № 3 имени Альперовича, медсанчасти «Строитель». ВИА «СССР» и коллектив NiNa Band исполнили для медиков и пациентов известные отечественные и зарубежные хиты.

- Большое спасибо организаторам акции. Из-за коронавируса мы отменили все мероприятия в честь праздника, на котором поздравляем друг друга. Уличный концерт поднял настроение всему коллективу, думаю, порадовал и пациентов, — сказал главный врач ОКБ Михаил Лукашов. Он отметил, что сейчас в ТОКБ работают почти две тысячи сотрудников, а в учреждении лечатся около тысячи жителей региона.

21 июня, популярные песни и композиции прозвучат в честь медиков в Северске – на улицах «закрытого города», через систему громкоговорителей, будет транслироваться концертная программа.

От санитарки до профессора

По данным статистики, на страже здоровья томичей в настоящее время стоят порядка 15 тысяч медработников: 4 613 врачей, 8 638 работников среднего и 1 695 младшего медицинского звена. Среди них — 804 «земских доктора» и 103 «земских фельдшера» в сельских районах. Самые распространенные врачебные специальности в регионе - терапевты, составляющие пятую часть (20,7 %) от общей численности докторов, на втором месте хирурги — 10,8 %, на третьем педиатры — их 8,6 %. Среди работников среднего медицинского персонала больше всего медицинских сестер — 74,2 %. Около пяти тысяч томских докторов и медсестер сейчас ведут борьбу с коронавирусом.

Около пяти тысяч томских медиков сейчас сражаются с COVID-19.Фото: из открытых источников

Ежегодно самая большая многопрофильная больница региона — Томская ОКБ — принимает более 100 тысяч амбулаторных пациентов и свыше 20 тысяч проходят лечение в ее стационарах. За 2019 год здесь сделано 16 900 операций. Почти 500 тысяч обращений в год поступает на станцию скорой медицинской помощи Томска. Каждые сутки на смену выходит около 40 бригад, которые отрабатывают до 500-600 выездов.

Огромный вклад в развитие и регионального, и российского здравоохранения вносят томские ученые-медики. Так, сотрудники Томского научно-исследовательского медицинского центра за два последних года разработали более 100 новых технологий! К примеру, в НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга завершена доклиническая разработка двух препаратов – уникальных по своим характеристикам анальгетика и противоишемического средства, в НИИ медицинской генетики разработаны новые технологии молекулярной диагностики наследственных заболеваний человека.

Впервые в нашей стране именно в томском НИИ кардиологии пациентам с сердечной недостаточностью были имплантированы устройства для сердечной ресинхронизирущей терапии нового поколения. В 2020 ученые данного института удостоены премии «Призвание»- самой престижной награды профессионального медицинского сообщества России. Церемонию вручения премии можно посмотреть сегодня, 21 июня, в 16:40 (время московское), на «Первом канале».

Ученые Томского НИИ кардиологии удостоены в 2020 году премии "Призвание".Фото: из открытых источников

Что дальше?

Пандемия коронавируса неизбежно когда-нибудь закончится, но хочется верить, что повышенные зарплаты медработников, а также возросший престиж их труда останутся в нашем обществе надолго, навсегда. Уже сейчас, как показывают данные социологических исследований, среди выпускников школ значительно увеличилась популярность медицинских профессий.

В недавнем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей выпускников школ всех регионов страны.

Согласно данным опроса, на вопрос, какие направления подготовки выбрали дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, родители чаще всего называли IT- и медицинские специальности (16 и 12% соответственно). Родители абитуриентов вузов также чаще всего говорили, что их дети выбрали для себя врачебные и IT-профессии (21 и 15%). Причем если среди семей, где дети поступают в колледжи, IT-специализации, как и в прошлом году, наиболее популярны, то среди семей, где молодое поколение хочет продолжить обучение в высшей школе, в этом году интерес к врачебным специальностям впервые опередил интерес к IT.

Для многих современных тинейджеров, как российских, так и зарубежных, доктора и медсестры сегодня стали настоящими супергероями. Они и в самом деле являются таковыми….