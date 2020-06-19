Томские ученые из НИИ кардиологии удостоены медицинской премии «Призвание»

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:57:02+03:00

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Томичи удостоены премии «Призвание» в номинации «За вклад в развитие медицины представителям фундаментальной науки и немедицинских профессий», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Под руководством академика РАН, директора НИИ кардиологии Томского НИМЦ Сергея Попова томские ученые создали систему электронного картирования сердца и решения фундаментальных вопросов развития аритмий. В составе группы работали ведущий научный сотрудник Роман Баталов, научный сотрудник, врач-кардиолог Сергей Хлынин, инженеры компании «ЛОРГЕ Медикал» Николай Киселев, Сергей Списивцев, Валерий Силиванов и Ирина Нам.

– За этой премией стоят десятилетия научной работы и целый комплекс фундаментальных исследований. Огромный экспериментальный и клинический материал позволил разработать первый в России проект универсальной электрофизиологической лаборатории для картирования сердечных аритмий и выпустить опытный образец лаборатории, – сообщил член-корреспондент РАН, директор Томского НИМЦ Вадим Степанов.

Итогом совместной работы стал прибор «Элкарт», его вторая версия – «Элкарт II» – под руководством Сергея Попова была запущена в серийное производство и еще в 2006 году первая в России получила Европейский сертификат качества. Прибор служит для инвазивной диагностики и радикального лечения всех видов аритмий с использованием радиочастотной энергии у человека.

Торжественное вручение наград томским ученым и инженерам состоялось в Москве.

Трансляция будет показана на «Первом канале» в воскресенье, 21 июня, в 16:40 (время московское).

«Призвание» – главная медицинская премия России, где профессионалы оценивают работу своих коллег. В 2020 году премия вручается уже в 20-й раз.

Совместная работа врачей, ученых и инженеров является современным трендом, который развивается во всем мире и активно поддерживается в Томском национальном исследовательском медицинском центре.

ИСТОЧНИК KP.RU